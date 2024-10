Növekvő bírságok, szigorúbb ellenőrzés – Martina Šimkovičová szigorítaná az államnyelvről szóló törvényt

A Denník N értesülései szerint a kulturális minisztérium az államnyelvről szóló törvény módosításának előkészítésén dolgozik. A Martina Šimkovičová vezette tárca szigorítaná a nyelvhasználat felügyeletét, de a jogszabály megszegéséért kiszabható bírságokat is emelné. A lap információit végül a kulturális minisztérium illetékesei is megerősítették.

A bírságokat és a „nyelvfelügyelőket” 1995-ben a Mečiar-kormány hívta életre Ivan Hudec minisztersége idején. A bevezetett változtatások nem csak az akkori ellenzék, de a nemzetközi szervezetek, a magyar kormány és a nemzeti kisebbségek rosszallását is kivívták, így a törvény azóta többször is módosították. A nyelvfelügyelőséget Mečiar harmadik kormánya után szüntették meg, a bírságokat azonban 2009-ben, Marek Maďarič (Smer) minisztersége idején újra törvénybe iktatták. Iveta Radičová kabinetje azonban egy enyhébb szabályozást alkotott meg, ami napjainkban is érvényben van.

A kulturális minisztérium előzetes tájékoztatása szerint a törvénytervezet célja, hogy az állami nyelvtörvény rendelkezéseit végrehajthatóvá tegyék a törvény szövegében található, az alkalmazási gyakorlatban kétértelműséget okozó megfogalmazások módosításával, valamint a hatékony állami felügyeletet biztosító jogszabályi feltételek megteremtése. A szaktárca azzal indokolta a módosítás létjogosultságát, hogy ugyanazok a személyek ismételten megsértik ugyanazokat a törvényeket, amit szerintük a felügyeleti hatóság korlátozott hatásköre és a kiszabható bírságok alacsony mértéke okoz.

„Különösen sérülnek a nyilvánosságnak szánt tájékoztatással kapcsolatos rendelkezések, ahol nem tartják be az államnyelvű szöveg betűméretét és tartalmi azonosságát a más nyelvű szöveggel. A más nyelvű szöveg gyakran jobban látható, mint az államnyelvű szöveg. Egyes földrajzi nevek jelölése is sérül“ – állítja a kulturális minisztérium.

A Denník N kérdésére, hogy tervezik-e a bírságok növelését és az államnyelv helyes használatának szigorúbb felügyeletét, a szaktárca azt válaszolta, „a módosító javaslat tervezete pontosabban meghatározza az államnyelvtörvény betartásának felügyeletére vonatkozó szabályokat, és megerősíti a felügyeleti hatóság hatáskörét, egyebek mellett a szankciók kiszabása terén”.

Ódor Lajos szakértői kormányának kulturális minisztere, Silvia Hroncová a Denník N érdeklődésére úgy értékelte a kiszivárgott tervet, hogy Šimkovičovának jelenleg csak egy ideológiai vázlata van. Hroncová szerint az, hogy pontosan meddig akarnak elmenni, vélhetően csak a parlamenti vita során derül majd ki.