Népszámlálás: hatalmas az érdeklődés

A népszámlálás március 31-ig tartó elektronikus szakasza során eddig valamivel több mint 2 137 000 polgár töltötte ki az internetes kérdőívet, közölte lapunkkal Jasmina Stauder, a Szlovák Statisztikai Hivatal szóvivője. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ország lakosságának már közel 40 százaléka részt vett a felmérésben. Hétfő és kedd között, 24 óra alatt 187 000 személy tett eleget a kitöltési kötelezettségének.

Pozsony vezet

A február 15-én indult népszámlálás kitöltési arányát tekintve Pozsony megye vezet, itt a lakosság több mint 40 százaléka válaszolt már kérdésekre, ami több mint 300 ezer személyt jelent. Pozsony városában, amely önálló kampányt indított a felmérés népszerűsítésére, már 200 ezer felett van azoknak a száma, akik kitöltötték az ívet. A főváros polgármestere, Matúš Vallo, akit a Progresszív Szlovákia és a Spolu közös jelöltjeként választottak a tisztségbe, rámutatott, ha a városban valóban életvitelszerűen tartózkodó személyek ezt a népszámlálás során is bevallják, akkor Pozsony évente 10 millió euróval több forrásból gazdálkodhat. Szlovákiában ugyanis az önkormányzatoknak juttatott állami forrást a népszámlálás során felmért lakosságszám alapján adják.

A második legnagyobb arányban, 37 százaléknyian Nagyszombat megyében töltötték ki az ívet. Ez az arány Nyitra megyében 35 százalék, Besztercebánya megyében 32 százalék, Kassa megyében pedig 29 százalék. Az utóbbi jelenleg a legalacsonyabb kitöltöttségi arány is egyben.

Kérdezőbiztosok nélkül

Ľudmila Ivančíková, a Szlovák Statisztikai Hivatal demográfiai osztályának vezérigazgatója szerint a felmérés első hetének eredményei nagyon jók. „Végső sikernek azonban azt tekintjük majd, ha az ország lakosságának legalább 70 százaléka elektronikusan tölti ki az ívet” – tette hozzá. Ivančíková egyben arra kérte a lakosságot, hogy aki az internetes kérdőívet nem tudja kitölteni, az kérjen segítséget a hozzátartozóitól. Egyben kiemelte, hogy a népszámlálás jelen szakaszában a háztartásokat egyáltalán nem látogatják kérdezőbiztosok. A napokban ugyanis a rendőrség olyan bejelentéseket kapott, amelyek szerint magukat kérdezőbiztosoknak kiadó csalók próbáltak meg idősek otthonába bejutni. A kérdezőbiztosok csak a népszámlálás második, ún. asszisztált szakaszában segíthetnek a polgároknak az ívek kitöltésében, ez azonban csak április 1-én indul. Az addig meg nem számlált polgároknak azonban ekkor is maguknak kell kérvényezniük az asszisztens vagy kérdezőbiztos segítségét.

Gyakori kérdések

A Szlovák Statisztikai Hivatal a válaszadók gyakran ismételt kérdései alapján arra figyelmeztet, a házasságban élőknek be kell jelölniük, hogy van férjük, vagy feleségük, ahogy a szülőknek is meg kell adniuk, hogy hány gyerekük van. Ettől függetlenül azonban a házastársnak és a gyerekeknek is ki kell töltenie a teljes elektronikus kérdőívet, amelybe a saját születési számukkal jelentkezhetnek be. Az előző népszámlálásoktól eltérően most két nemzetiséget is megadhatunk. A kérdőívben először a „Mi az ön nemzetisége?”, majd az „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” kérdés következik. A kérdőív kitöltése kötelező, aki elmulasztja, arra az önkormányzat 25-től 250 euró közötti büntetést szabhat ki.