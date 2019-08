Nem lesz magyar egység

Az MKP kedden délután tartott sajtótájékoztatóján reagált a Híd döntésére. Menyhárt József MKP-elnök elmondta, a Híd delegációjának nem volt mandátuma arra, hogy a két politikai szubjektum koalíciójáról tárgyaljon. „A magam részéről nagyon sajnálom, hogy a Híd OT ilyen döntést hozott” – mondta Menyhárt, és hozzátette, szerinte nehéz idők jönnek. „A feketeleves még hátravan“ – mondta, mert szerinte a felvidéki magyar közösségnek lesz nehezebb a dolga, ha politikailag megosztott marad. Az MKP elnöke arról is beszélt, hogy keresik azokat a partnereket, akikkel az 5 százalékos parlamenti küszöböt el tudják érni. Ezzel kapcsolatban arra számítanak, hogy a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum nyitni fog az irányukba.



Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke a Híd OT döntésével és annak indoklásával kapcsolatban így fogalmazott: „Aki kutyát akar verni, az botot is talál hozzá.” Őry arról is beszélt, a tárgyalások során a két párt közötti egyenrangú viszony kialakítására törekedtek. Kiemelte, az előző három választás során az MKP jobb eredményt ért el, mint a Híd, ezért is ragaszkodtak a választási lista helyeinek fele-fele arányban való elosztásához. Őry elmondta, a Híd döntésével a magyar kisebbség parlamenti képviselete került veszélybe.



Az MKP a sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozta, a két párt milyen tárgyalási feltételeket támasztott. Ebből kiderül, hogy a Híd a listás helyeket 70:30, míg az MKP 50:50 arányban szerette volna elosztani. A Híd a kampányra vonatkozó pontok mellett azt is javasolta, hogy a parlamentben közös frakciót hozzanak létre, a kormányba lépésről pedig konszenzussal kell dönteniük. Az MKP többek közt azt javasolta, a két párt cipzár-elv alapján alakítsa ki a választási listát.



Ravasz Ábel, a Híd alelnöke még hétfőn este, pártjának OT-ülése után elmondta, csalódott, hogy nem sikerült továbbjutniuk az egyeztetések során. „Nem érzem teljesen sportszerűnek, hogy az MKP háromszor ugyanazzal az ajánlattal érkezett a tárgyalásra” – mondta, és hozzátette, hogy ők több javaslatot is tettek. Ravasz szerint a listavezető személyében közös nevezőre tudtak volna jutni. „Ha csak arról lett volna szó, hogy ki vezesse a listát, illetve hogy Bugár Béla milyen helyet kap, akkor talán meg is egyeztünk volna” – mondta Ravasz. A párt elnöke szerint abban nem tudtak megállapodni, hogy kinek a listáján induljanak és milyen arányban osszák el a listás helyeket. A tárgyalások kudarcának okát abban is látja, hogy a két párt az előző választások alkalmával sem tudott együttműködni. Ravasz mégsem pesszimista: „A mai napon felfüggesztettük a pártok közötti tárgyalásokat a parlamenti választás utánig. Ha akkor még lesz a két pártnak miről egyeztetnie, akkor elkezdhetünk tárgyalni” – mondta. Ravasz elárulta, az OT-ülésen az MKP-val való együttműködés ellen szavazott, amit a koalíció parlamentbe jutásához szükséges küszöbbel is indokolt. „Egy rossz 7 százalékos koalíció sokkal nehezebb meccs, mint egy 5 százalékos önálló indulás” – mondta. Ravasz hozzátette: más pártokkal, civil szervezetekkel, személyiségekkel folytatják a tárgyalásokat. A Híd alelnöke arra is emlékeztetett, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséggel (MKDSZ) már megállapodtak az együttműködésről.



Hétfőn este a Híd OT 37 tagja szavazott nemmel, 5-en igennel az MKP-val való koalíció létrehozására, 2 érvénytelen szavazatot adtak le. A szavazás titkos volt. Bugár Béla, a Híd elnöke az OT ülése utáni sajtótájékoztatón elmondta, az MKP nem engedett abból az álláspontjából, hogy a választási lista helyeit a két párt fele-fele arányban ossza el, illetve abból sem, hogy a listát ne pártelnök vezesse. A listás helyek pártok közötti elosztásánál Bugár szerint azt is figyelembe kellett venniük, hogy a Híd az elmúlt 10 évben mindig a parlamentben volt. Bugár pártja korábban azt javasolta, a listás helyeket 70:30 arányban osszák el az ő javukra. A Híd elnöke szerint pártjának jó esélye van arra, hogy elérje a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos választási eredményt.



A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kedden bejelentette, szeptember 28-án szeretné összehívni a felvidéki magyarság legitim képviselőit, civil kezdeményezéseit és intézményeit egy közös megbeszélésre. A kezdeményezésnek a Magyar Tanács nevet adták.

A Simon Zsolt vezette Magyar Fórum ugyancsak kedden nyilatkozatot adott közre, amelyben azt írják, készen állnak arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek az MKP-val, a magyar nemzetiségű polgármesterekkel és a civil szervezetek képviselőivel.

Grigorij Mesežnikov politológus a Híd és az MKP közti tárgyalások kudarcával kapcsolatban elmondta, a két párt nem használta ki a lehetőséget arra, hogy közösen mentsék meg magukat és politikailag túléljenek. A politológus szerint várható, hogy a kampányban a két párt élesen egymás ellen fordul. „Egy testvérgyilkos politikai harc kezdődik” – mondta Mesežnikov, és hozzátette, a Hídnak a mostani választás alkalmával sokkal nehezebb lesz a parlamentbe jutnia.