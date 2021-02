Nem tudni, hogy korábban kapnak-e oltást a bolti eladók

A minisztérium ezzel a Kereskedelmi Szövetség (Zväz obchodu SR) hétfői felhívására reagált, amelyben a szervezet azt kérte, hogy az eladók kapjanak elsőbbséget az oltásban, hiszen a munkájuk során nagyon sok emberrel találkoznak. Az egészségügyi minisztérium a kérdésben a lapunknak küldött állásfoglalásában azt írja, hogy az érintettek megértését kéri, hiszen először a 85 és 75 év feletti korosztályokat oltják be. Az oltási sorrendet az egészségügyi minisztérium rendelete határozza meg.

„Az érintett munkavállalók, a tárca érvényes rendelete szerint a koruk, esetleg egészségi állapotuk alapján kerülhetnek be a jelenleg oltandó csoportokba, a többiekre pedig a széles populáció átoltásakor kerül sor”

– írja a bolti eladókról az egészségügyi minisztérium. Hozzáteszik, hogy a széles körű oltási kampányra a nyári hónapokban kerülhet sor. Az oktatási minisztérium közbenjárására a pedagógusok nagy részét soron kívül beoltották.

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter kedden este azonban már arról beszélt, hogy a bolti eladókat az orosz Szputnyik V-vakcinával lehetne beoltani. A klinikai vizsgálatok harmadik fázisának keretében oltanák be az érdeklődőket az orosz Szputnyik V-vakcinával, ha nem sikerülne regisztrálni az oltóanyagot – mondta Krajčí. A tárcavezető azt mondta, az 55 évesnél fiatalabb bolti eladók is elsőbbséget élvezhetnének az AstraZeneca vakcina beadásánál.

A Kereskedelmi Szövetség azt is kérte, hogy szigorú higiéniai feltételek mellett a jelenleg bezárt boltok mindegyike kinyithasson. Most ugyanis főleg az élelmiszerboltok, a drogériák és a gyógyszertárak tarthatnak nyitva. Az egészségügyi tárca azonban ezt is elutasítja. „A súlyos epidemiológiai és kórházi helyzetre való tekintettel nem látunk a korlátozások enyhítésére lehetőséget” – írták.