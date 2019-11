Nem egyértelmű '89 megítélése

Az ezerfős mintán alapuló Go4insight felmérése szerint a megkérdezettek 45%-a gondolja, hogy az 1989-es rendszerváltás előtti időszakhoz képest javulás, hogy megnyitották a határokat, amellyel lehetőség nyílt a korlátlan utazásra, valamint a külföldi tanulmányokra. Ez a leginkább értékelt pozitív változás az előző rezsimhez képest, amelyet főleg a 40 év körüliek értékelnek nagyra, akik maguk is átélték a rendszerváltást.

Elégedett középkorúak

A megkérdezettek több mint negyede szerint az elmúlt 30 évben jelentősen javult az életszínvonal, amely az emberek számára főleg az üzletekben lévő áruhoz való jobb hozzáférést, a magasabb fizetéseket, és a háztartások jobb gazdasági helyzetét jelenti. Kiemelik azonban a fiatalok számára elérhetővé vált lehetőségeket is. Ezeket főleg a középkorú válaszadók, a 40 és 59 év közöttiek tekintik pozitív változásnak.

A 40 év alattiak számára főleg a szólás- és vallásszabadság, valamint a több információhoz való hozzáférés terén jelentett előrelépést a rendszerváltás.

A válaszadók továbbá kiemelték a jobb munkalehetőségeket, a szabad piacot és a társadalom demokratikus berendezkedését.

Az idősek fanyalognak

A megkérdezettek egy jelentős része szerint azonban nem volt ennyire rózsás az elmúlt 30 év. A válaszadók majdnem 30%-a véli úgy, hogy az életszínvonal magasabb volt a szocialista (Cseh)Szlovákiában, mint jelenleg. Ez alatt főleg a gazdasági helyzetüket, a jelenlegi alacsony fizetéseket és nyugdíjat, a lakhatáshoz való rosszabb hozzáférést és az élelmiszerek gyengébb minőségét értik. Így legfőképp a 60 év felettiek, közülük is az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők gondolkoznak. Ugyanezen korosztály magasabb végzettséggel bíró tagjai úgy vélik, 1989 óta az emberek közötti kapcsolat lett rosszabb.

A középkorúak szerint rosszabbodott a helyzet a munkahelyek terén, azaz növekedett a munkanélküliség. Ismételten igaz az, hogy a 60 év fölöttiek negatívabbak, szerintük rosszabb lett a szociális ügyi és az egészségügyi ellátás, az iskolarendszer, és nőtt a bűncselekmények száma is.

A magasabb társadalmi osztályokba tartozók a jogállamiság hiányosságaira tekintenek negatívan, viszont ők a bársonyos forradalmat általánosságban pozitívként értékelik.

Ambivalens válaszok

A felmérés készítői rámutatnak arra, hogy a rendszerváltás megítélése számos esetben nem teljesen fekete vagy fehér. Még azok is, akik úgy gondolják, hogy az 1989 előtti időszakban az átlagemberek jobban éltek, találnak pozitívumokat a bársonyos forradalom utáni években, mint például a határok megnyitását és az ezzel járó utazás lehetőségét. Ennek ellenpéldája, hogy azok is, akik pozitívan viszonyulnak 1989 utáni évekhez megjegyzik, hogy az emberek közötti kapcsolatok terén romlott a helyzet, valamint azt is, hogy nőtt a bűncselekmények száma. Ők érzékenyebbek a jogállamiság hiányosságaira is.