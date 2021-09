Néhány régióban visszatér a kijárási tilalom

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülése után beszélt az aktuális járványhelyzetről, illetve arról, hogy mi várható a következő hetekben. Mint mondta, a naponta azonosított fertőzöttek száma hétről hétre növekszik, ezen a héten már a napi 500 új fertőzött sem okoz meglepetést. Ehhez képest az oltás lassan halad, ami kifejezetten rossz hír, hiszen a kórházba kerülő betegek közel 80 százaléka éppen az oltatlanok közül kerül ki.

Az egészségügyi miniszter szeptember végi becslései még aggasztóbbak: ha kitart a mostani tendencia, akkor két héten belül már 1500–3000 új beteget fognak naponta azonosítani, közülük pedig 75–100 ember szinte biztosan kórházba kerül. A halálesetek száma is várhatóan nőni fog, napi 8–15 halálesetre lehet számítani.

Színpompás térkép

A Covid-automata regionális járványtérképe mindeközben egyre színesebbé válik. Már ezen a héten felbukkan egy újabb szín, a bordó, mivel a jelenleg vörös fázisban lévő Bártfai járásban olyan gyorsan romlik a járványhelyzet, hogy a helyi regionális közegészségügyi hivatal szakemberei kénytelenek voltak kérvényezni az azonnali szigorítást. Elmondásuk szerint nem sikerült azonosítaniuk a gócpontokat, mivel a kontaktuskeresés során sokan elhallgatták, hogy valamilyen rendezvényen, esküvőn, vagy éppen temetésen jártak. Éppen ezért a Bártfai járás már péntektől bordónak számít. Jövő hétfőn további 3 járás lép át a bordó fázisba (a Korponai, a Szakolcai és a Rozsnyói), ami jelentős szigorításokkal jár, olyanokkal, amelyek már nemcsak az oltatlanokat érintik.

Az egyik legfontosabb változás az este 9 és reggel 5 közötti kijárási tilalom. Hasonlóan a tavaly őszi és téli helyzethez, a bordó járásokban élők csak kivételes esetben hagyhatják el az otthonukat az esti órákban, például orvoslátogatás vagy munkavégzés céljából.

Jogi akadály

A kijárási tilalom bevezetése azonban jogi akadályokba ütközik, hiszen a kormány csak akkor fogadhat el ilyen intézkedést, ha az országban érvényben van a veszélyhelyzet. Ezzel kapcsolatban viszont a képviselők a csütörtöki kormányülésen nem fogadtak el semmilyen rendeletet. Lengvarský azt mondta, mivel egyelőre csak 4 járásról van szó, nem tartották indokoltnak az országos veszélyhelyzet kihirdetését. A jogi akadályt úgy oldják meg, hogy a regionális járványügyi szakértők megegyeznek a helyi polgármesterekkel, akik kötelező érvényű rendeletekkel fogják szabályozni az emberek mozgását, valamint az éttermek és a kocsmák esti nyitvatartását.

A járások besorolása a jövő héttől Zöld járások (4): Dunaszerdahelyi, Poltári, Bazini, Mezőlaborci.

Narancssárga járások (44): Besztercebányai, Pozsonyi (I.–V.), Csacai, Gyetvai, Alsókubini, Galántai, Galgóci, Homonnai, Illavai, Késmárki, Komáromi, Kiszucaújhelyi, Liptószentmiklósi, Losonci, Malackai, Nagymihályi, Miavai, Námesztói, Nyitrai, Vágújhelyi, Érsekújvári, Simonyi, Pöstyéni, Vágbesztercei, Privigyei, Puhói, Rimaszombati, Rózsahegyi, Vágsellyei, Szenci, Szobránci, Sztropkói, Nagytapolcsányi, Tőketerebesi, Nagyszombati, Stubnyafürdői, Turdossini, Varannói, Garamszentkereszti, Aranyosmaróti.

Piros járások (27): Báni, Selmecbányai, Breznóbányai, Nagybiccsei, Gölnicbányai, Kassai (I.–IV.), Kassa-vidéki, Lévai, Lőcsei, Turócszentmártoni, Poprádi, Eperjesi, Nagyrőcei, Kisszebeni, Szenicei, Szinnai, Iglói, Ólublói, Felsővízközi, Trencséni, Nagykürtősi, Zsarnócai, Zsolnai, Zólyomi.

Bordó járások (4): Korponai, Rozsnyói, Szakolcai, Bártfai (már szeptember 17-től).

Kül téri maszkviselés

További fontos változás, hogy a bordó járásokban újra bevezetik az idősek vásárlási idejét, valamint már kültéren is kötelező lesz a maszkviselet – beltérben már FFP2-es védőeszközre van szükség, kültéren elegendő a sebészi szájmaszk is (kivéve, ha kétméteres körzetben nincs senki, akkor levehetjük a maszkot). Emellett a bordó járásokban jelentősen szabályozzak a tömegrendezvényeket is. Az esküvőkön, családi vacsorákon, illetve minden olyan eseményen, ahol nyilvános étkezés zajlik, a beoltott személyek is csak legfeljebb 20-an lehetnek. Ebben a fázisban már a teszteredmény sem elegendő ahhoz, hogy részt vehessünk az esküvőkön, csakis a teljesen védettnek számító személyeket engedhetik be a szervezők. Az éttermekbe is csak az oltottak léphetnek be, de legfeljebb csak négyen ülhetnek egy asztalnál, és meg kell tartani a kétméteres távolságot az asztalok között.

R egionális különbségek

Ehhez képest a jövő héttől még lesz 4 zöld járás is, ahol tulajdonképpen csak alig korlátozzák az emberek hétköznapjait. Ide tartozik a Dunaszerdahelyi, a Poltári, a Bazini és a Mezőlaborci járás. Ebből is látszik, hogy beigazolódtak az Adatok Pátosz Nélkül (Dáta bez pátosu) elemzőcsoport figyelmeztetései, melyek szerint az óvintézkedések tekintetében szeptemberre hatalmas regionális különbségek alakulnak ki az országban.

Ennek oka elsősorban az átoltottság egyenetlen eloszlása: a dél-nyugati régiókban kifejezetten sokan vannak beoltva, míg az ország keleti felében jóval kevesebben. Jó példa erre a főváros helyezte, ahol Matúš Vallo főpolgármester bejelentése szerint sikerült elérni a 75 százalék feletti átoltottságot az 50 év felettiek körében. Ennek eredményeként Pozsony mindig kettővel jobb besorolást fog kapni, mint amilyet eredetileg kellett volna, vagyis a főváros legrosszabb esetben is csak piros fázisba kerülhet.

(nar, Denník N)