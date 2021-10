Nagyobb rendőri védelmet kapnak az oltópontokon dolgozók

Már korábban is hoztak intézkedéseket az egészségügyi dolgozók védelmére. Štefan Hamran megbízott országos rendőrfőkapitány úgy tájékoztatott, hogy ezeket az intézkedéseket meg fogják erősíteni. „Pontosan tudjuk, hol működnek mobil oltópontok, és megerősítjük a járőrözést ezeken a helyeken, hogy ha szükség van rá, be tudjunk avatkozni” – mondta Hamran. A rendőrség kivizsgál minden egyes, a járványügyi szakembereket ért támadást, és megpróbálják megcáfolni az álhíreket is. „Ha büntetőjogi szempontból felelősségre vonható a tettes, akkor a bűnüldöző hatóságok veszik át az ügyet” – mondta Hamran.

Lukáš Baňacký, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) képviselője is szükségesnek tartja, hogy védettebbek legyenek a járványügyi védekezésben részt vevő egészségügyi dolgozók. Rámutat, hogy a járvány korábbi hullámai alatt is voltak támadások. „Ha valaki szolgálatot teljesít, és ezzel áldozatot hoz, miért kellene olyanok célpontjává válnia, akik ilyen perverz módon akarnak népszerűséget szerezni? Az állam és az önkormányzatok dolga, hogy egyesítsék erőiket, kapacitásaikat, és megfelelően védjék az egészségügyi dolgozókat” – mondta.

A hírt frissítjük!