Nagy port kavartak az SMS-üzenetek

Kočner Norbert Bödör Smer-közeli vállalkozóval folytatott kommunikációjából kiderült, részletes információkat kért egyes nyomozókról, illetve hozzáférést akart a népesség-nyilvántartási kivonatokhoz is, hogy információkat szerezhessen a rokonaikról, gyerekeikről és másokról.

Az üggyel kapcsolatban sorra szólaltak meg a pártok és az érintettek. Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány, akinek a neve szintén megjelent a nyilvánosságra került SMS-váltásban, kizárta, hogy valaha is találkozott volna Kočnerrel vagy Bödörrel. „Tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy az említett személyekkel soha, semmiben nem egyeztem meg, nem találkoztam velük, és nem álltunk kapcsolatban sem” – mondta a rendőrkapitány.

Marek Para, a vádlottak ügyvédje sérelmezte, hogy csak részletek vannak bemutatva a kommunikációból, sem a körülmények, sem az, hogy ki kivel kommunikál, sem a megszerezett bizonyítékok törvényessége nem ismert. A váltóhamisítási ügyben a Markíza tévétársaságot képviselő Daniel Lipšic szerint, a bűnszervezetek és a fehér gallérosok már akkor is a lejáratását és likvidálását próbálták, amikor még igazságügyi miniszter volt. Az Express rádióban elmondta, szükséges, hogy a nyilvánosság még időben tudomást szerezzen arról, hogyan működött ez az állam.



Az ellenzék sem hallgat



Grendel Gábor (OĽaNO) közösségi oldalán azt írja, a mostani állapotért a Smert terheli a politikai felelősség. „Ha az állam nem rendezi le az összes politikust, rendőrt, ügyészt, bírót stb., akik Marián Kočnert segítették, akkor előbbutóbb újabb Kočnerek lépnek elő” – írja a képviselő. „Bugár Bélának most van az utolsó esélye arra, hogy becsülettel távozzon. Holnap már késő lesz” – teszi hozzá Grendel. Igor Matovič, az OĽaNO elnöke úgy nyilatkozott, hogy ha ő Robert Fico helyében volna, nemcsak a politikát hagyná el örökre, hanem az országot is. „A kommunikációból kitűnik, hogy a szervezett bűnözésnek hatása van az ország működésére. És mindez azért, mert a Smer még mindig ott van a kormányban” – mondta Matovič.

A KDH szerint nagy mérkőzések várnak az országra. „Mérkőzések, amelyek arról szólnak, milyen lesz a világunk. Az egyik oldalon Fico és Danko, akiket hátulról Kotleba és Harabin fedez, a másikon pedig a demokratikus pártok világa, köztük a jelenlegi ellenzéki pártokkal. Az egyiken a Kočner-, Bašternák-, Bödör-, Vadala-féle vállalkozok, a másikon azok, akik úgy vállalkoznak, hogy közben nem élősködnek az államon. Nehéz mérkőzés lesz, de megnyerhetjük” – áll a párt nyilatkozatában. A Sme rodina vezetője, Boris Kollár szerint a nyilvánosságra került kommunikáció annak a jele, hogy az államot a maffia irányította. „Jaroslav Haščák a Penta vállalatból egyértelműen anyagilag támogatta Kočnert, és a kettőjük közötti kommunikáció is érdekes” – mondta Kollár, aki azt állítja, őt is félre akarták állítani.

A volt köztársasági elnök, Andrej Kiska azt kérdezi, miért nem tart a miniszterelnök sajtótájékoztatót, és miért nem garantálja, hogy ehhez hasonlódolgokmárnemtörténnekés nem fognak megismétlődni?

Még elnökségem idején nehezményezték, mikor azt mondtam, maffiaállamban élünk. Durván hangzott, de tudtam, miről beszélek. Olvasom Kočner és Bödör kommunikációját, és kérdezem Pellegrini miniszterelnököt és Ficót, hogy kormányzásuk alatt nevezhetnénk máshogy is az országunkat? A bizonyítékokat, köszönhetően az újságíróknak, valamint a bátor rendőröknek és ügyészeknek, mindannyian elolvashatjuk

– közölte Kiska.



A Smer tagad



A Smer elnöke szerint az üzenetváltások nyilvánosságra hozása egy gyenge próbálkozás, hogy eltereljék a figyelmet a Progresszív Szlovákia elnökének tapasztalatairól a drogokkal. Robert Kaliňák (Smer) volt belügyminiszter tagadja, hogy pártja összeköttetésben állt volna Marián Kočnerrel. Kaliňák szerint még azt sem tudjuk, hogy ki kivel váltott SMS-üzeneteket, mivel nem államilag engedélyezett lehallgatásról van szó.