Nagy gondok lehetnek a hiteltörlesztéssel

Hogy a koronavírus-járvány hogyan és mikor ér véget, azt egyelőre nem lehet tudni, az elemzők szerint azonban már most biztos, hogy a járvány terjedését lassító kormányzati megszorító intézkedések miatt a világgazdaságra, ezen belül természetesen Szlovákia gazdaságára is rendkívül sötét jövő vár. Martin Sklenář, a Saxo Bank elemzője szerint a szlovák gazdaságot is elérheti a recesszió, ami elbocsátásokat és a fizetések csökkenését hozná magával. A családok számára azonban már a mostani cégbezárások is gondot okozhatnak, miközben sok család anyagi helyzete eddig sem volt túl jó.

„A lakosság harmada nincs felkészülve a válságos időszakokra, képtelenek voltak ugyanis felhalmozni annyi megtakarítást, amivel legalább a nehezebb hónapokat képesek lennének átvészelni. A legrosszabb helyzetben a többgyermekes családok és a gyerekeiket egyedül nevelő szülők vannak, akiknek több mint a fele nincs felkészülve a várható problémákra”

– tette hozzá Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Későbbi törlesztés

A helyzetet súlyosbítja, hogy az elmúlt hónapokban – a történelmi mélyponton levő kamatszintnek és a növekvő béreknek köszönhetően – látványosan megugrott a hitelfelvétel, az eladósodottság szempontjából így uniós sereghajtókból mára az uniós élbolyba „küzdöttük fel” magunkat.

„A koronavírus-járvány és a várható gazdasági visszaesés miatt az elkövetkező időszakban azonban rengeteg család kerülhet olyan helyzetbe, hogy képtelen lesz időben törleszteni a korábban felvett hitelét. Ilyen esetben a legrosszabb, amit tehetünk, hogy próbáljuk eltussolni az egészet. Nem árt tudni, hogy a törlesztőrészlet későbbre halasztása nem jár automatikusan az ügyfélnek, vagyis, ha bármilyen problémánk van a törlesztéssel, ezt azonnal jeleznünk kell a banknak, hogy megoldást találjanak a problémánkra”

– nyilatkozta Zuzana Šimonová, a Fincentrum pénzügyi tanácsadó társaság hitelekre szakosodott elemzője. Szerinte még azelőtt jeleznünk kellene e-mailben vagy telefonon a bankunknak a problémát, hogy lejárna a fizetési határidő. „A bankok – a hatályos jogszabályok alapján – lehetővé teszik a halasztást, ezt azonban időben kell kérnünk. Természetesen, minden kérvényt egyénileg bírálnak el, mint ahogy azt is, hogy a törlesztőrészlet egészét vagy csak egy részét fizethetjük-e egy későbbi időpontban. Az ügyfélnek azzal is tisztában kell lennie, hogy a halasztás nem azonos az elengedéssel, vagyis, az adott részletet egy későbbi időpontban mindenképp vissza kell majd fizetni” – tette hozzá Šimonová.

Segítséget nyújtanak

A járvány megfékezésére hozott intézkedések miatt az elkövetkező hetekben elsősorban a kisvállalkozóknak lehetnek súlyos gondjaik a korábban felvett hiteleik törlesztésével, amire már egyre több bank előre gondol. A legnagyobb szlovákiai pénzintézet, a Szlovák Takarékpénztár például lehetővé teszi a cégeknek és a vállalkozóknak is a törlesztés későbbre halasztását.

„Azok a cégek és vállalkozók, akik eddig becsületesen fizették a törlesztőrészleteiket és teljesítik az ezzel kapcsolatos egyéb feltételeket, a várható problémák miatt akár fél évvel is meghosszabbíthatják a törlesztési időszakot, amihez nem lesz szükség szerződésmódosításra sem, megelégszünk egy kérvénnyel is”

– nyilatkozta Norbert Hovančák, a Szlovák Takarékpénztár céges banki szolgáltatásokért felelős igazgatótanácsi tagja, aki szerint azonban a vállalkozásoknak egyéb lehetőségeket is kínálnak a nehéz időszak áthidalására. A bankok az általuk kínált lehetőségekről részletesen a honlapjaikon tájékoztatnak.