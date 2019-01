Mucus továbbra is ködösít

Glváč korábban megígérte, hogy kiáll a nyilvánosság elé és megmagyarázza a gyilkosság gyanúsítottjával való kommunikációját, ezt a miniszterelnök, Peter Pellegrini is megerősítette. Glváč azonban tegnap estig nem tartott sajtótájékoztatót, több sajtóorgánumnak viszont külön-külön adott nyilatkozott. Arra a kérdésünkre, hogy ezt értette-e a nyilvánosság elé álláson sem Glváč, sem a Smer központja nem adott választ.

Glváč azt nyilatkozta, nem tudta, hogy Alena Zs.-vel kommunikál, hiszen a nő nem a saját nevét használta a politikussal való üzenetváltás során. A Denník N által tegnap nyilvánosságra hozott információ azonban ezt cáfolja. A napilap rendelkezésére áll Glváč és Alena Zs. írásos kommunikációja, amelyet a rendőrség nyert ki a nő lefoglalt telefonjából. A politikus a nő telefonjában a Maznák (Mucus) név alatt szerepelt. Glváč 2018. március 27-én, tehát a Kuciak-gyilkosság után a következő üzenetet küldte a nőnek: „Minden jót kívánok neked a névnapod alkalmából”. Március 27-én az Alenák ünneplik a névnapjukat. A politikus a nőnek a születésnapja alkalmával is gratulált, és még a kiskorú lányát is ismeri. Glváč továbbra is azt állítja, nem találkozott a nővel. Ennek ellentmond a nő vallomása, amely szerint háromszor is találkoztak. Ezt egyébként az üzenetváltásuk is igazolni látszik. Glváč azt állítja, a nővel való kommunikációba mindig harmadik személyeket is bevont. A Denník N információi szerint a Viber nevű telefonos alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot. A harmadik személyek bevonásának ellent mond, hogy akkor is üzeneteket küldtek egymásnak, amikor Glváč a parlamenti videoarchívum tanúsága szerint az ülésteremben volt és senki nem tartózkodott a közvetlen közelében. A politikus a sajtónak adott magyarázataiban is azt hangsúlyozta, hogy az ilyen üzenetváltásokat az által vezetett kommunikációs csapat végzi. A politikusnál aziránt is érdeklődtünk, hogy a következő üzenetnek ki a szerzője: „Istenien szép vagy, kényeztetést és gondoskodást érdemelsz.” Az érdekelt volna minket, hogy a kommunikációs csapat tagjai fogalmaztak-e így, vagy maga Glváč. Lapzártáig azonban erre nem kaptunk választ.