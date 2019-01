Mucusnak a hírszerzés segített a csajozásban?

Glváč a JOJ Televíziónak árulta el, hogy a hírszerzésen kívül a főügyészséget is tájékoztatta, kapcsolatban áll a nővel. Állítása szerint mindez még 2016-ban történt, amikor ő vezette a védelmi minisztériumot. A smeres politikus szerint akkor a katonai hírszerzés vezetőjétől, Ľubomír Skuhrától és a főügyésztől, Jaromír Čižnártól is azt az útmutatást kapta, akkor forduljon az illetékes hatóságokhoz, ha a nővel folytatott kommunikációja túlmenne a személyes jellegen. Ezt azonban Glváč nem tette meg, mert mint állítja, az Alena Zs-vel való üzenetváltása mindig magánjellegű volt. Azt azonban tagadja, hogy személyesen találkoztak volna, míg Alena Zs. azt vallotta, többször is találkoztak.

Andrea Predajňová, a főügyészség szóvivője elmondta, hogy a smeres politikus csak mellékesen említette Čižnárnak, hogy egy gyanús nőszemély vette fel vele a kapcsolatot. Mivel azonban Glváč nem tett büntetőfeljelentést, az ügyészség nem foglalkozott a dologgal. A szóvivő hozzátette, azt, hogy a gyanús nőszemély Alena Zs., az ügyészség is csak a sajtóból tudta meg.

A katonai hírszerzés az ügyben nem adott tájékoztatást. A történtek miatt Eduard Heger (OĽaNO) a katonai hírszerzést felügyelő parlamenti bizottság elnöke összehívja a testület rendkívüli ülését. Glváč azonban tagja ennek a bizottságnak. Heger ezért hozzátette, a smeres politikusnak addig nem szabadna részt vennie a testület ülésein, míg nem tisztázza magát.

Az üggyel a polgári titkosszolgálatot felügyelő bizottság ülésén foglalkoznak majd, tájékoztatott a testület elnöke, Grendel Gábor. Az ellenzéki képviselő elmondta, egyelőre nincs tudomása olyan bizonyítékokról, amelyek Glváč mellett szólnának.

Az ellenzéki képviselők szerint egy további kérdés is felmerül: Amennyiben Glváč már 2016-ban valóban jelezte a hatóságoknak Alena Zs. tevékenységét, akkor az illetékesek vajon hibáztak-e, amikor nem tudták megakadályozni Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolását?

Ahogy az korábban kiderült, Glváč intim tartalmú kommunikációt folytatott Alena Zs-vel. A nő telefonjában Glváč a Maznák (Mucus) név alatt szerepel. A nőt azzal gyanúsítják, hogy ő rendelte meg Ján Kuciak tényfeltáró újságíró meggyilkolását. Glváč azt állítja a nővel való kommunikációját az érintett hatóságokkal is egyeztette. A smeres politikus korábban azt mondta, még a héten a nyilvánosság elé áll az ügyben.

