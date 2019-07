MKP: tárgyalási alap a Híd-javaslat

A Menyhárt József vezette MKP elnöksége kedden tárgyalt a Híd javaslatáról. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának (OT) elnöke elmondta: „Két politikai szubjektum közötti együttműködési megállapodás alapját a korrekt és tisztességes megközelítés adja. Ilyen szellemben fogunk a továbbiakban is eljárni.” A megállapodás tartalmáról nem akart részleteket elárulni. Őry azonban annyit mégis elmondott, azt szeretnék, ha augusztus közepéig kirajzolódna a két párt közötti megállapodás végleges kerete. Az OT elnök elárulta, a két párt a kettős koalícióról tárgyal, de hozzátette az esetleges közös listán a nekik jutó kvótát megnyitnák más intézmények, társadalmi szervezetek képviselői előtt. Korábban a Híd vezetői is úgy nyilatkoztak, ők is megnyitják a listájukat más pártok, szervezetek előtt.

Az MKP elnöke megerősítette, a Híd és az MKP közötti tárgyalásokon a kettős koalícióról volt szó. „De ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem találhatják meg a helyüket benne” – mondta lapunknak Menyhárt József, és hozzátette, augusztus közepén biztosan tárgyalni fognak a Híddal.

A Híd és az MKP vezetése legutóbb hétfőn egyeztetett a 2020-as parlamenti választáson való koalíciós indulásról. A Híd akkor egy együttműködési javaslatot adott át az MKP-nak, amelynek tartalma nem nyilvános. A javaslatról annyit lehet tudni, az egyik sarkalatos pontja, hogy a két párt a jövőben is megőrizze identitását és a tervezet a választások utáni együttműködésre is vonatkozik. A Pátria rádió ma 13:00-tól egy élő pártelnöki vitát közvetít, amelyre az MKP és a Híd elnökei mellett a Magyar Fórumot vezető Simon Zsolt és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke, Fehér Csaba is elfogadta a meghívást.