Mistrík az esélyes ellenzéki

Ez a közvélemény-kutatás az első olyan, amely már az összes bejelentett releváns államfőjelöltet tartalmazza. Az egyetlen kivétel az SNS elnöke, Andrej Danko, aki csak ezen a hétvégén, tehát a felmérés befejezése után jelentette be, hogy pártja senkit nem jelöl az államfőválasztáson, így ő sem fog indulni.

Maroš Šefčovičra január második felében a lakosok 16,5%-a szavazott volna, ami pontosan annyi, mint az ellenzéki Robert Mistrík támogatása. Az EB alelnöke két nappal azután jelentette be, hogy indul a választáson, miután a Focus megkezdte a közvéleménykutatást. Ellenkezőleg Mistrík már tavaly májustól kampányol.

Martin Slosiarik, a Focus ügynökség vezetője szerint valószínűsíthető, hogy a jelöltek egy részének támogatottsága a következő hetekben még változni, erősödni fog. „Šefčovič erős jelöltnek bizonyult, ám jelenleg még nem tudott elérni magas számokat. Egyelőre nem mondhatjuk el róla, hogy olyan típusú jelölt lenne, mint Miroslav Lajčák” – nyilatkozta Slosiarik.

Az eltérések az egyes jelöltek között minimálisak, a két legesélyesebbet további hét követi, ennek a csoportnak az élén Štefan Harabin áll, őt követi a negyedik helyen Bugár Béla, a Híd elnöke. Zuzana Čaputová, a Progresszív Szlovákia alelnöke az ötödik Marian Kotleba előtt, aki hivatalosan még nem jelentette be, hogy indul a választáson, ám jelölése sajtóértesülések szerint valószínűsíthető. Menyhárt József, az MKP elnöke 1,5 százalékot szerzett.

A Focus azt is megpróbálta kideríteni, hogyan végződne az államfőválasztás esetleges második fordulója.

Államfőjelöltek támogatottsága Jelölt Támogatottság Robert Mistrík 16,5% Maroš Šefčovič 16,5% Štefan Harabin 11,7% Bugár Béla 10,1% Zuzana Čaputová 9% Marian Kotleba 8,2% Andrej Danko 7,8% Milan Krajniak 7,0% František Mikloško 6,7% (Forrás: Focus, Markíza)

Szoros lehet a 2. forduló is

Ha lesz második forduló az államfőválasztáson, akkor az a Focus ügynökség aktuális felmérése szerint nagyon szoros lesz.

Ha a második fordulóba Robert Mistrík kerülne a Smer jelöltjével, Maroš Šefčovičcsal, akkor esélyeik tulajdonképpen azonosak lennének. Ilyen felállásban Šefčovič a szavazatok 50,1 százalékát szerezné meg, míg Mistrík 49,9 százalékukat. Zuzana Čaputová, a Progresszív Szlovákia államfőjelöltje esetében az arány 58:42 lenne Šefčovič javára.

Ezt az eredményt azoknak a válaszaiból kapta meg az ügynökség, akik azt nyilatkozták, egészen biztos, hogy részt vennének a választáson – a megkérdezettek több mint 50 százalékáról van szó. A válaszadók harmada mondta, hogy ha ez a két jelölt jutna a második fordulóba, akkor nem mennének el szavazni. A közvélemény-kutatás arra is rámutatott, hogy a Legfelsőbb Bíróság bírója, Štefan Harabin is az esélyesebb jelöltek közé tartozik. 12 százalékot szerzett abban az időben, amikor még Andrej Danko és Marian Kotleba indulását is valószínűsítették. Harabin a felmérés szerint Kotleba szavazótáborától már most is 16 százalékot kapna. A második fordulóban valószínűleg minimális esélyei lennének, ám csak akkor, ha Robert Mistríkkel vagy Maroš Šefčovičcsal kellene megbirkóznia. Bugár Béla, a Híd elnöke továbbra is jelentős támogatásnak örvend, a valamivel több mint tízszázalékos eredményt elsősorban annak köszönheti, hogy a Híd választóinak több mint 90 százaléka rá szavazna. Az SNS kivételével kisebb mértékben más pártok választóit is megszólítja. Második fordulóban a Híd elnökének már nehezebb lenne a dolga, Šefčovičcsal 68:32 arányban, Harabinnal valamivel szorosabban, 54:46 arányban vesztene. (dp, TASR)