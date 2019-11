Milliós lakásmutyi a minisztériumoknál

Az üggyel kapcsolatban Veronika Remišová független parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a belügyminisztérium egy több mint 91 négyzetméteres lakást Pozsony óvárosában 17 és fél ezer euróért adott el, miközben ugyanazon környéken a sokkal kisebb, kétszobás lakások piaci ára akár 150 ezer euró is lehet. Egy Turócszentmárton belvárosában lévő háromszobás lakáson pedig 339 euróért adott túl a belügyi tárca.

Marek Papajčík, a Számvevőszék szóvivője elmondta, 2015 és 2018 között a belügyminisztérium 217, a védelmi tárca pedig 212 lakást adott el. A hivatal szerint az összes adásvétel törvényellenes volt. A szolgálati lakásokat bérlőik a piaci ár töredékéért vették meg. Az ingatlanokat olyanok is megkapták, akik már évek óta nem tagjai az adott minisztérium kötelékének. Az is előfordult, hogy a rendkívül alacsony vételárra részletfizetési lehetőséget is kaptak, így az érintetteknek havonta csak néhány tucat eurót kellett fizetniük a lakásért. A Számvevőszék felszólította a két tárcát, állítsák le a lakások eladását. A hivatal szerint azért is gyanúsak a lakáseladások, mert a kérdéses időszakban a minisztériumok 57 lakást meg is vásároltak. A szóvivő elmondta, ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés miatt tettek büntetőfeljelentést.

A belügyi és a védelmi tárca ugyan leállította a lakáseladásokat, de szerintük jogszerűen jártak el az ingatlanok értékesítése során.

Richard Sulík, az ellenzéki SaS vezetője azt követeli, hogy az érintett minisztériumok hozzák nyilvánosságra azoknak a hivatalnokoknak a nevét, akik a lakáseladásokat jóváhagyták. Szerinte, ha erre nem kerül sor, akkor helyettük a belügyminiszternek, Denisa Sakovának (Smer) és a védelmi miniszternek, Peter Gajdošnak (SNS) kell viselnie a felelősséget.

(TASR, Sme, czg)