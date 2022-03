Mikor kaphatják meg az ukránok az S–300-as légvédelmi rendszerünket?

Szlovákia légvédelmét lassan átveszi a hollandoktól és németektől kölcsönzött és általuk üzemeltetett Patriot-rendszer, az azonban továbbra is bizonytalan, hogy az ukránoknak előzetesen megígért orosz S–300-as légvédelmi rakétarendszerünkről mikor mondhatnánk le Ukrajna javára.

Pozsony | Szlovákia légvédelmét lassan átveszi a hollandoktól és németektől kölcsönzött és általuk üzemeltetett Patriot-rendszer, az azonban továbbra is bizonytalan, hogy az ukránoknak előzetesen megígért orosz S–300-as légvédelmi rakétarendszerünkről mikor mondhatnánk le Ukrajna javára.

A szliácsi légibázisra telepített Patriot légvédelmi rendszer már megfelelő védelmet biztosít Közép-Szlovákiának – jelentette be a hétvégén a közösségi oldalán Eduard Heger kormányfő, aki szerint hamarosan a rakétarendszer többi – két német és egy holland – ütegét is bevonják Szlovákia védelmébe. „A közeljövőben a keleti határ védelmét további szlovák és szövetséges légvédelmi rendszerekkel erősítjük meg” – tette hozzá a kormányfő. Štefan Zemanovič, a szlovák fegyveres erők szóvivője ezzel kapcsolatban vasárnap bejelentette, hogy az ország keleti részén már a hétvégén megkezdték a szlovák légvédelmi rendszerek telepítését.

Bizonytalan átadás

Jaroslav Naď védelmi miniszter az elmúlt hetekben többször is jelezte, hogy ha biztosított lesz Szlovákia légvédelme más rendszerekkel, akkor az eddig használt orosz S–300-as rakétavédelmi rendszert átadhatnánk Ukrajnának, Martin Klus külügyi államtitkár a közszolgálati rádió hétvégi vitaműsorában azonban megerősítette, hogy ez még nincs napirenden. „Hogy ezt megtehessük, ahhoz először is biztosítani kell a szlovák légtér állandó védelmét” – mondta Klus, emlékeztetve arra, hogy a Patriot-rendszert egyelőre csak kölcsönbe kaptuk.

„Nem hiszem, hogy az S–300-as rendszer átadása napok kérdése lenne”

– mondta az államtitkár.

„Szlovákia katonai konfliktusba keveredne, ha átadná Ukrajnának az S–300-as rakétaelhárító rendszert” – állítja ezzel szemben Marián Kéry, a Smer parlamenti képviselője, a törvényhozás külügyi bizottságának az elnöke, aki szerint jelenleg elsősorban Szlovákia érdekeit kell szem előtt tartani. Klus ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Szlovákia, épp azzal, hogy segíti Ukrajnát mint szomszédját, saját érdekeit is védi.

Boris Kollár házelnök, a Sme rodina elnöke szerint Szlovákia végül rá lesz kényszerülve arra, hogy saját Patriot-rakéta-rendszert vásároljon. Ő is kizárta, hogy Szlovákia S–300-as rendszereket küldjön Ukrajnának, amíg nem rendelkezünk saját légvédelmi eszközökkel.

„Ha lesz saját rendszerünk, akkor támogatom, hogy az S–300-as rendszereket azonnal átadjuk Ukrajnának”

– mondta el a TA3 hírtelevízió hétvégi vitaműsorában Kollár, aki a napokban érkezett német és holland Patriot-rakéta-rendszereket nem tartja elegendő pótlásnak, mivel ezek nem maradnak végleg nálunk.

Kell az orosz gáz?

A hétvégén az orosz gáz- és olajszállításokra kivetett esetleges embargó is szóba került.

„A világnak még számos kimeríthetetlen lehetősége van a szankciók keretében Oroszország gazdasági megsemmisítésére. Az egyik ilyen lehetőség az Oroszországból érkező gáz- és olajszállítások leállítása”

– állítja Klus. Az államtitkár megerősítette, hogy Katarral és Szaúd-Arábiával is folynak tárgyalások a nyersanyagimportról. „Nem feltétlenül kell tetszenie annak, hogy nem demokratikus országokkal tárgyalunk, de ezek még mindig kevésbé rossz alternatívák, mintha teljesen ki lennénk téve egy olyan országnak, amely háborút folytat a szomszédja ellen” – jegyezte meg Klus. Elmondása szerint Joe Biden amerikai elnök arról is biztosította az EU-t, hogy az Egyesült Államok növelni fogja az olaj- és gázkitermelését, és rövid távon segít fedezni az esetleges ellátási problémákat. „A szankciókat mindig azért vetik be egy állam ellen, hogy megváltoztassák a döntéseit, és nem látom, hogy az Orosz Föderáció ellen bevezetett szankciók megváltoztatnák Oroszország mentalitását, gondolkodását és konkrét cselekedeteit” – mutatott rá Kéry. (mi, TASR)