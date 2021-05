Mikor fordítsunk hátat a pénzintézetünknek?

Már-már elcsépelt tény, hogy a szlovákiai családok tetemes része nem nagyon figyel megtakarításainak a gyarapítására. Pár hete a lapunkban is foglalkoztunk azzal, hogy a lakossági megtakarítások nagy része továbbra is egyszerű banki folyószámlán pihen, pontosabban apad, hiszen a hozam ezeknél a nullához közelít. Ennek ellenére az idei év elején a szlovákiai háztartások 41,25 milliárdos banki megtakarításaiból 23,2 milliárdot tartottak folyószámlán, csaknem az ötödével többet az egy évvel korábbinál.



Drága szolgáltatások



A banki ügyfelek azonban nem csupán az alacsony hozammal nem törődnek, a többség arra is általában csak a családtagjainak panaszkodik, ha a havi számlakivonatot olvasva szembesül a kíméletlenül magas banki díjakkal, ahelyett, hogy hátat fordítana a pénzintézetének. „A bankváltás továbbra sem a legtermészetesebb dolog a szlovákiai ügyfelek számára. Még mindig rengetegen vannak, akik egy életen át kitartanak a pénzintézetük mellett” – mondta el lapunknak Michal Kozák, a Partners Group SK pénzügyi szolgáltató társaság szakembere. Szerinte az „életre szóló hűség” ugyanakkor az esetek többségében egyáltalán nem azzal magyarázható, hogy az ügyfél elégedett lenne a bankjával és az általa megkövetelt díjszabással. „Épp ellenkezőleg, sokan nagyon is elégedetlenek a pénzintézetükkel, megszokásból vagy lustaságból azonban képtelen rászánni magukat a váltásra” – tette hozzá Kozák.



Hol a határ?



Mikor kellene mindenképpen hátat fordítani a régi pénzintézetünknek? Mi az a pont, amikor új bank után kellene néznünk? „A bankváltást természetesen több tényező is indokolhatja, nagy általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy ha a havi számlavezetésért fizetett összeg megközelíti, vagy akár meg is haladja a 15 eurót, miközben még ez az összeg sem fedezi teljes mértékben az általunk leggyakrabban igénybe vett banki szolgáltatások költségeit, akkor minél hamarabb lépnünk kellene” – vallja Kozák. A havi folyószámla-vezetési díj a Partners Group SK adatai szerint a szlovákiai bankoknál jelenleg 0 és 15 euró között mozog, így ez utóbbi az a vörös vonal, amelyet nem szabadna hagyni, hogy a bank átlépjen. „Sokan azonban egyszerűen belenyugszanak a magas díjakba, és nem is próbálják meg felvenni a kapcsolatot a bankjukkal, hogy változtassanak ezen. Az első körben ugyanis nem feltétlenül kell új bank után nézni, megpróbálhatunk az eredeti pénzintézetünktől is kedvezőbb díjszabást kiharcolni” – állítja a pénzügyi szakember, aki szerint ezzel évente akár több mint 100 eurót is megtakaríthatunk.



Ne siessük el



Ha mégsem sikerül rávenni a bankunkat a kedvezőbb díjszabásra, akkor minél hamarabb váltanunk kellene, hiszen minden további hónappal pénzt veszítünk. A váltásnál sem szabadna azonban elhamarkodottan dönteni, hiszen könnyen csöbörből vödörbe juthatunk. „Aki új pénzintézet után néz, annak van miből válogatnia, az első körben azonban fel kellene mérnie az igényeit. Vannak, akik megelégednek az online banki szolgáltatásokkal, nincs szükségük a bankfiók gyakori felkeresésére, és készpénzt is csak a bankautomatából vesznek fel, míg mások rászorulnak a bankfiók gyakori felkeresésére. Ezeket is figyelembe kellene vennünk, olyan pénzintézetet választva, amely teljes mértékben képes kielégíteni az igényeinket. És persze nagyon fontos, hogy az általunk leggyakrabban használt szolgáltatások díjai az adott bankban a lehető legalacsonyabbak legyenek” – sorolja Kozák.



0 eurós számlavezetés



A szakemberek szerint nem árt az óvatosság a kedvezményes számlacsomagokkal szemben sem. Sok pénzintézet ugyan kínál olyan számlacsomagot, amelynél a számlavezetési díj 0 euró, ezért azonban a legtöbbször több feltételt is teljesítenünk kell. A leggyakoribb feltételek között a bankkártya rendszeres használata és több állandó átutalási megbízás szerepel. Vagyis, ha kedvezményes csomagot választunk, nem árt figyelni arra is, hogy képesek leszünk-e teljesíteni a bank által megszabott feltételeket.

„A legkockázatosabb szolgáltatás az olcsó folyószámla mellé kínált hitelfelvételi lehetőség. Ez ugyanis magasabb díjakkal párosul, és ha az ezzel élő ügyfél nem fizeti vissza időben a pénzt, arra alaposan ráfizethet” – figyelmeztet Kozák. Az új bank kiválasztásánál sokat segíthetnek a pénzintézetek ajánlatainak az összehasonlítására szakosodott honlapok is, amelyek közül a financnykompas. sk, a financnahitparada. sk, a fingo.sk, a totalmoney.sk, a menej.sk, a financie.online és a banky.sk a legismertebbek.

Hogy a bankok a történelmi mélyponton levő kamatok miatti bevételkieséseiket szolgáltatásaik díjszabásának a növelésével próbálják meg pótolni, azt a szlovák jegybank legutóbbi felmérése is igazolja. Eszerint a pénzintézetek kamatokból származó tiszta bevételei az idei első negyedévben is csaknem 5 százalékkal estek vissza az egy évvel korábbiakhoz képest, a banki díjakon keresztül ugyanekkor azonban 3 százalékkal nagyobb összeget, csaknem 155 millió eurót sajtoltak ki az ügyfeleikből.