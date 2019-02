Miből él az elnökjelölt?

A 15 jelöltből mindössze 7-an küldték el vagyonbevallásukat a Transparency International Szlovákia (TIS) felhívására. A civil szervezet által készített nyomtatványt eddig Robert Mistrík, Zuzana Čaputová, Eduard Chmelár, Menyhárt József, František Mikloško, Bohumila Tauchmanová és Ivan Zuzula töltötte ki. Čaputová, Menyhárt és Zuzula még a bevételeiket igazoló dokumentumokat, így az adóbevallásaikat, ingatlanjaik tulajdonlapját, zárszámadásaikat is nyilvánosságra hozták. Maroš Šefčovič és Martin Daňo pedig ugyan még nem küldte el a vagyonnyilatkozatát, de ígéretet tettek erre. A többiek vagy elutasították vagy figyelmen kívül hagyták a civil szervezet kérését.



A teljes képhez hozzá tartozik, hogy egyes, jelenleg is közhivatalt viselő jelöltek az aktuális tisztségükből adódóan is kötelesek benyújtani a vagyonbevallásukat. Ilyen például Bugár Béla (Híd) a parlament alelnöke, vagy Milan Krajniak (Sme rodina) és Marian Kotleba (ĽSNS), akik parlamenti képviselők, de Štefan Harabin, a Legfelsőbb Bíróság bírája is. Šefčovičnak pedig az Európai Bizottság honlapján érhető el a 2017-es vagyonnyilatkozata, bár túl sok konkrét információt nem tartalmaz.



"A jelöltek vagyoni viszonyainak transzparenciája nem csak a jövendőbeli elnök későbbi vagyongyarapodásának és összeférhetetlenségeinek ellenőrzése, hanem a kampányfinanszírozás ellenőrizhetősége szempontjából is fontos, hiszen a jelöltek a saját vagyonukból is jelentős összegeket öntenek a kampányukba." - írja a TIS közleményében Ľuboš Kostelanský, a civilszervezet elemzője.



Az egyes jelöltek által a TIS-nek elküldött vagyonnyilatkozatokat megvizsgálva azt találjuk, hogy tavaly Mistríknek 1 430 941 euró, 2017-ben pedig 56 958 euró bevétele volt. 2017-ben Menyhártnak 45 862 euró, Čaputovának 43 306 euró, Tauchmanovának 32 847 euró, Chmelárnak 12 851 euró bevétele volt. Ivan Zuzula pedig 8 216 euró plusz 10 744 eurónyi nyugdíjat vallott be. Mikloško gyakorlatilag üres nyilatkozatot adott le, mindössze annyit írt bele: "Nyugdíj + publikációs tevékenységből származó bevétel, esetleg konferenciákon való részvétel. A bevételek nem haladták meg azt az összeget, amelyből egy nyugdíjasnak már adót kellene fizetnie."



Megnéztük azoknak a jelölteknek a vagyonnyilatkozatait is, akik jelenleg köztisztviselők és így most is kötelesek azt nyilvánosságra hozni. A parlament, esetleg a Bírói Tanács honlapján talált nyilatkozatok formája és követelményrendszere azonban jelentősen különbözik a TIS által használt nyomtatványétól. Ennek ellenére kiderül belőlük, hogy Bugár Béla 2017-ben 27 732 eurót kapott képviselői járandóságként és 796 eurót tüntetett fel az "egyéb bevétel" kategóriában. Ezen kívül a BB&G cégben is van érdekeltsége, de több ingatlan is a tulajdonában van.



A Bírói Tanács honlapján megtaláltuk Štefan Harabin vagyonnyilatkozatát is, amely szerint a Mečiar által jelölt egykori igazságügyi miniszternek 1986-2012 között csak a kiperelt kártérítésekből 300 000 euró bevétele volt.