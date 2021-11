Mi vár az iskolásokra? Szigorítások lesznek a határokon is? Kérdések és válaszok a kijárási tilalomról

A járványügyi szakértők az óvintézkedések szigorítását javasolták. Miről döntött végül a kormány a szerdai ülésen?

A szakemberek szerint elkerülhetetlen az ún. lockdown, a kórházak megteltek koronavírusos betegekkel, a napi esetszám rendkívüli növekedést mutat, ezért a vírus terjedésének megfékezése érdekében radikálisan korlátozni kell az emberek mozgását. A kormány november 25-től 90 napra kihirdette a veszélyhelyzetet, mely jogilag lehetővé teszi a kijárási tilalom elrendelését. A regionális Covid-automata kikapcsolt, a járások besorolása jelenleg irreleváns, országos intézkedések léptek életbe.

A védett személyekre is vonatkozik a kijárási tilalom?

Igen. A javaslatot nem támogatta Veronika Remišová (Za ľudí), aki nem tartja igazságosnak, hogy a beoltott személyek szabadságát is korlátozzák. Úgy véli, az oltás az egyetlen kiút a pandémiából, ezért elsősorban olyan intézkedéseket kellene hozni, melyek az oltás felvételére ösztönzik az embereket. A kijárási tilalom a legkisebb koalíciós párt szavazata nélkül is zöldet kapott, így csütörtöktől (november 25-től) december 9-ig az előző hullámhoz hasonló korlátozásokat mindenkinek be kell tartania, tekintet nélkül arra, rendelkezik-e védőoltással, illetve átesett-e a fertőzésen. Ez a dátum viszont nincs kőbe vésve, Eduard Heger (OĽaNO) jelezte, a járványhelyzet alakulását figyelemmel követik, s december 5-én megvitatják, szükséges-e a kijárási tilalom meghosszabbítása. Javulás esetén az enyhítést is megfontolják, elsősorban azonban az oltottak számíthatnak valamivel nagyobb szabadságra.

A határozat szerint hajnali 1 és 5 óra között nincs kijárási tilalom. Miért?

Így van, hajnalban néhány órára nem érvényes a kijárási tilalom. Ez azonban inkább csak formalitás, a törvény szerint a veszélyhelyzetet csak a legszükségesebb időszakra lehet bevezetni. A második hullám idején szintén felmerült ez a technikai kérdés, akkor hasonlóképp oldották meg a dolgot, feltételezik ugyanis, hogy az éjszaka közepén eleve kisebb a mobilitás.

A kijárási tilalom alól vannak kivételek. Hova mehetek napközben?

Így igaz, a létfontosságú üzletek és szolgáltatások továbbra is elérhetőek, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) által kiadott listán szerepelnek például az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, az éttermek viszont kizárólag elvitelre adhatják ki az ételt. Orvoshoz, oltásra, munkába, és iskolába továbbra is lehet menni.

Ez azt jelenti, hogy az iskolákat nem zárták be?

Igen. A szakértői konzílium javasolta az iskolák bezárását, véleményük szerint 7 napra át kellene térni a távoktatásra. Az oktatási tárcáért felelős SaS azonban megvétózta ezt az intézkedést, Branislav Gröhling (SaS) iskolaügyi miniszter érvelése szerint a járványügyi adatok alapján epidemiológiai szempontból az iskolák nem számítanak kockázatosnak. A konzílium tagjai közül többen csalódásukat fejezték ki a döntéssel kapcsolatban, úgy vélik, a jelenlegi kritikus helyzetben mindent meg kell tenni az egészségügyi rendszer összeomlásának megelőzése érdekében. A kivételek közé tehát ezúttal bekerült az iskolába és a haza vezető út is, amely a kísérőre egyaránt vonatkozik.

A szájmaszk viselésével kapcsolatban is változtak a szabályok?

Igen. Az alapiskolákban, speciális iskolákban és a nyolcéves gimnáziumok első négy évfolyamában kötelezően visszatért a szájmaszk. Csütörtöktől tehát már a legkisebbeknek is el kell takarniuk az orrukat és a szájukat, de elegendő a sál, vagy a hagyományos sebészeti maszk is. Az iskolákon kívül beltéren továbbra is az FFP2-típusú szájmaszk viselete a kötelező. Változás, hogy akkor is fel kell tenni a maszkot, ha a szabad levegőn tartózkodunk, s ha két méternél közelebb vagyunk olyan emberhez, aki nem velünk él egy háztartásban.

Azt hallottam, munkába is csak igazolással lehet menni. Mik a szabályok?

Az egészségügyi tárca nyomatékosan kéri az embereket, ha tehetik, dolgozzanak otthonról. Azok, akiknek személyesen is ott kell lenniük a munkahelyükön, a munkaadó egy tanúsítványt állít ki, melyet a hatóságok ellenőrizhetnek.

Ami az OTP-rezsimet illeti a munkahelyen, ez hétfőn (november 29-én) lép érvénybe. Azok, akik nincsenek beoltva, és az elmúlt 180 napban nem estek át a fertőzésen csak teszttel (7 napnál nem régebbi) léphetnek be a munkahelyükre. A tesztet a munkaadó biztosítja, az állam átfizeti a költségeket. Feltehetően hasonlóan fog működni, mint az iskolában, a tesztet saját maguknak is elvégezhetik az alkalmazottak, egy megbízott dolgozó pedig ellenőrzi az eredményt. A rendelet alapján azok, akik munkájuk során nem érintkeznek másokkal nem kötelesek átállni az OTP-rendszerre.

Vállalkozó vagyok, taxisofőrként dolgozom. Dolgozhatok a kijárási tilalom alatt?

Igen. Ennek két oka is van – a vállalkozók szintén kivételt élveznek, ha munkaügyben kell utazniuk. A taxiszolgáltatás pedig eleve szerepel a kivételek között, tehát korlátozott üzemmódban, de működhetnek. Legfeljebb két személyt szállíthatnak egyszerre, ha nem egy háztartásban élő személyekről van szó.

Jövő hétre szól az időpontom a fogorvoshoz. Le kell mondanom?

Nem, akkor is mehetünk orvoshoz, ha nem halaszthatatlan beavatkozást kell végrehajtani, hanem például az éves ellenőrzést szeretnénk abszolválni.

Úgy döntöttem, felveszem az oltást. A bevásárlóközpontban is beoltathatom magam?

Igen, sőt az oltási kedv növekedését nagyon is üdvözölnék a szakemberek. A bevásárlóközpontokban továbbra is működnek az oltópontok.

Elhunyt egy közeli hozzátartozóm. Elmehetek a temetésére?

Igen, de ez is azon kivételek közé tartozik, amelyek reggel 5-től este 8-ig érvényesek. Oda kell figyelni, hogy legkésőbb 8-ra hazaérjünk. (Ugyanez vonatkozik például az oltásra, iskolába vezető útra, élelmiszerüzletekre, postára, csomagkiadó automatára. Futni viszont mindegy, hány órakor megyünk, és a lakhelyünktől számítva 500 méteren belül a kutyát is bármikor levihetjük sétálni.

A templomba járást korlátozták valamilyen módon?

Igen, és Anna Záborská (OĽaNO-Keresztény Unió) már kifogásolta is ezt a döntést. Reggel 5 és este 8 között az egyéni látogatás engedélyezett, a tömeges szentmiséket azonban egyelőre megtiltották.

Az édesanyám ápolásra szorul, meglátogathatom?

Igen, az ellátás biztosítása céljából engedélyezett az utazás, ebben az esetben este 8 után is elhagyhatjuk a lakhelyünket.

A kijárási tilalom értelmében a természetben sem szabad sétálni?

A járáson belül nincs korlátozva az természetlátogatás. Ide tartozik az egyéni sport is, mint például a futás, biciklizés vagy túrázás.

Kimehetünk focizni a barátaimmal?

Nem. A kivétel az egyéni sportra vonatkozik, illetve a profi versenyekre (kézilabda, röplabda, futball, hoki), az eseményekre azonban zárt kapuk kerül sor, a hivatal rendelete alapján a nézők személyesen nem vehetnek részt a mérkőzéseken.

A konditermekkel mi a helyzet?

Nem szerepelnek a hivatal által meghatározott kivételek között, tehát nem nyithatnak ki.

A járások között tilos az utazás?

Ezt kimondottan nem szabályozza a rendelet, de a kijárási tilalom lényege a mozgás korlátozása. Ha például a Dunaszerdahelyi járásban lakik valaki, de a Komáromi járásban dolgozik, akkor értelemszerűen munkavégzés céljából elhagyhatja az otthonát. Ugyanez ez a helyzet az orvosi vizsgálattal is, ha például Galántáról Pozsonyba kell menni egy speciális kivizsgálásra, a szabályok alapján erre van lehetőség. Általánosan véve tehát, ha az utazás célja szerepel a kivételek között, akkor nem számít, ha a járáson kívül esik a célállomás.

A fővárosban élek, de van egy hétvégi házam vidéken. Ez szerepel a kivételek között?

Igen. Azt viszont kikötötték, hogy csak olyan ingatlan látogatása engedélyezett, amely a család tulajdonában van. Az ismerősökkel, barátokkal tervezett hétvégi összejövetelek tilosak.

Szolgálati útra kellene mennem, el kell halasztanom?

Nem feltétlenül. A munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységek esetén engedélyezett a vendégek rövidtávú elszállásolása a hotelekben, panzókban. Ez azonban csak az OTP-rezsimben lehetséges (oltottak, teszteltek, fertőzésen átesett személyek).

Vasárnap külföldre utazom, már hónapok óta megvan a repülőjegyem. Mit tegyek?

Kezdjen csomagolni. A kivételek között szerepel a külföldi utazás, bár a szakértők hangsúlyozták, a legjobb az lenne, ha nem élnének ezzel a lehetőséggel, a járványhelyzet ugyanis az egész világon súlyos. „Nem tilthatjuk meg senkinek, hogy kirándulás céljából külföldre utazzon” – jelentette ki Ján Mikas tiszti főorvos a szerdai sajtótájékoztatón. Hozzátéve, a határrezsim egyelőre nem változik, de ettől függetlenül nem javasolják a külföldre utazást.

A lezárás előtt nem jutottam el fodrászhoz, karácsony előtt még megigazíthatják a frizurámat?

A karácsonyi időszak még kérdéses, de december 9-ig, a konditermekhez hasonlóan, a fodrászatoknak is be kell zárniuk.

Úgy tűnik, lassacskán beköszönt a tél. Vásárolhatok meleg ruhát?

Legfeljebb az internetről lehet rendelni, a ruhaüzletek nem szerepelnek a létfontosságú létesítmények között. A lábbelik viszont igen, ezt Mikas azzal indokolta, hogy a gyerekeknek szükségük lesz téli csizmára, s ezt anélkül nem igazán lehet megoldani, hogy helyben felpróbálnák.

Ha már kimozdultunk a gyerekkel, játékot is választhat magának karácsonyra?

Nem. A játéküzletek nem kaptak kivételt, a megrendelt áru átvétele azonban engedélyezett.

Elromlott az autóm, és a munkahelyemre viszont nem tudok másképp eljutni. Mik a lehetőségeim a lockdown idején?

Az autómentők működnek, ha valaki úton marad, este 8 után is kérhet segítséget. A gépjárműalkatrészeket árusító szaküzletek is nyitva lehetnek. Ha viszont nagyobb a baj, és új autót szeretnénk vásárolni, akkor azt a rendelet értelmében csak „távúton” lehet megoldani.