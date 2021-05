Mi lesz a raktárban álló vakcinákkal?

A Szputnyik V első szállítmánya már több mint két hónapja áll a raktárakban, Igor Matovič szerint most végre elkezdődhet a használata - TASR-felvétel

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter szerint Szlovákiában nemsokára már az orosz vakcinával is oltani fogják a lakosságot. Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter, akinek az oltóanyag engedélyezése a hatáskörébe tartozik, egyelőre nem tudta megerősíteni az exkormányfő szavait.

Pozsony | Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter szerint Szlovákiában nemsokára már az orosz vakcinával is oltani fogják a lakosságot. Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter, akinek az oltóanyag engedélyezése a hatáskörébe tartozik, egyelőre nem tudta megerősíteni az exkormányfő szavait.

Szlovákiában jelenleg öt különféle koronavírus elleni vakcina van raktáron, de ezekből egyelőre csak hármat használnak. Eddig a Pfizer és a BioNTech, a Moderna valamint az AstraZeneca készítményeivel oltottak, és a lakosság vakcinázása más uniós országokhoz képest elég lassan halad. Az ourworldindata.org nevű honlapon, amelyet többek közt az Oxfordi Egyetem üzemeltet, elérhetőek az egyes uniós tagországokra vonatkozó információk. A legutóbbi, május 9-én közzétett frissítés után az adatokból azt lehet kiolvasni, hogy Szlovákia a nyugat-európai és a szomszédos államokhoz képest is le van maradva. A legalább egy dózissal oltott személyek aránya nálunk 22,48 százalék, a cseheknél viszont a 25,05, a lengyeleknél 27,11, az osztrákoknál pedig 29,6 százalék. Magyarországgal összehasonlítva még inkább lemarad Szlovákia: déli szomszédunknál már a lakosság 44,99 százaléka kapta meg az első dózist, vagyis a szlovákiai arány csaknem duplája.

Matovič intézkedik

A magyar vakcinaprogram azért is zajlik olyan gyorsan, mert engedélyezték az orosz és a kínai oltóanyagok használatát, annak ellenére is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még nem végzett az ezen vakcinák ellenőrzésével. Hasonló lépéssel próbálkozott Igor Matovič is, aki akkoriban még kormányfőként utazott el Moszkvába, és egy kétmilliós vakcinaszállítmányról szóló szerződést írt alá.

Az első, 200 ezer dózist tartalmazó szállítmányt már március elején meghozták, de a miniszterelnök titkos ügylete kormányválságot idézett elő, amibe végül bele is bukott. A Szputnyik V-t pedig azóta sem használják, mert a Szlovák Gyógyszerellenőrző Ügynökség (ŠÚKL) nem rendelkezett elég információval ahhoz, hogy biztonságosnak minősítse a készítményt. A oltóanyagokat végül magyarországi, úgynevezett OMCL-laboratóriumokba szállították bevizsgálásra, mivel Szlovákiában nem található ilyen nemzetközi minősítéssel rendelkező kutatóközpont.

Továbbra is Igor Matovič foglalkozik a Szputnyik V orosz vakcinával - TASR-felvétel

Matovič hétfő este a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést a legújabb fejleményekről.

„A magyarországi OMCL-laboratóriumok vizsgálatainak kiváló eredményei és a három hónapos mindenféle akadályozások után végre Szlovákiában is közeledik a Szputnyik V használata. Az orosz féllel a hétvégén megegyeztem, a tesztelések befejezése után beleegyeznek, hogy már nálunk is használhassuk a vakcinát”

– írta a pénzügyminiszter.

SPUTNIK PRISTÁVA Po výborných výsledkoch testov v certifikovanom OMCL laboratóriu v Maďarsku a po 3-mesačných... Közzétette: Igor Matovic – 2021. május 10., hétfő

Lengvarský nincs képben

A korábbi kormányfő ténykedése azért is megosztó, mert a koronavírus elleni oltások engedélyeztetése az egészségügyi minisztérium hatáskörébe tartozik. Vladimír Lengvarský a Denník N megkeresésére azt válaszolta, hogy egyelőre nem rendelkezik információkkal az orosz féltől. Az OĽaNO jelöltje a múlt héten még úgy tippelt, hogy a Szputnyik V használata – már ha alkalmasnak találják – leghamarabb május végén kezdődhet el. Az oroszok ugyanis szintén elkértek 600 dózist, hogy a saját laboratóriumaikban is bevizsgálhassák a szert, és körülbelül 1 hónapig tartó tesztelést ígértek.

Hogy pontosan mikor is kezdődik el az orosz oltóanyag használata, egyelőre nem világos. Matovič szerint a következő napokban, de pontosabban nem határozta meg a dátumot. Kérdéses, hogy nincs-e túl késő, hiszen az oltóanyagnak júliusban és augusztusban lejár a szavatossági ideje.

Zöldet kapott a Johnson

A másik készítmény, ami az utóbbi hetekben a raktárakban állt, a Johnson & Johnson gyógyszergyártó cég vakcinája. Az első szállítmányt már április közepén meghozták, de a használatát nem engedélyezték, mivel Amerikában néhány esetben jelentkeztek vérrögképződésre utaló tünetek.

Az EMA pár nappal ezelőtt fejezte be a vizsgálódást, és megállapították, hogy a vakcina előnyei jócskán meghaladják az esetleges szövődmények kialakulásának esélyét. Lengvarský a webnoviny.sk portálnak azt nyilatkozta, hogy várhatóan már ezen a héten elkezdenek oltani a Johnson & Johnson oltóanyagával.

A készítményt elsősorban a mobil oltócsapatoknak szánják, vagyis azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik „házhoz viszik” az oltást. Elsősorban azokat az időseket szeretnék így beoltani, akiknek az utazás nagy gondot okoz, valamint a marginalizált csoportokat, vagyis a roma telepek lakóit.

(nar, Denník N, webnoviny.sk)