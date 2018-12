Mészáros és Babiš a két leggazdagabb

A Forbes Magyarország immár ötödik alkalommal állította össze az ország leggazdagabb embereinek névsorát, az eddigi 33 név helyett immár ötvennel. Mészáros Lőrinc 2018-ra a valaha volt leggazdagabb lett, aki a magyarországi gazdaglista élén szerepel: vagyona a Forbes friss kimutatása szerint 381,3 milliárd forint (1,19 milliárd euró). Ezzel az egykori felcsúti polgármester megelőzte az elmúltháromévbenazélenvégzőOTPvezért, Csányi Sándort. Az üzletembernél a vagyongyarapodás elsősorban a tőzsdének, a Mészáros-részvények szárnyalásának köszönhető.

Nem panaszkodhat azonban a második helyezett sem: Csányi Sándor vagyona tovább nőtt, mára eléri a 317,2 milliárd forintot (1 milliárd euró). Mindez egyébként azt is jelenti, hogy Magyarországnak Mészáros és Csányi személyében már két dollármilliárdosa is van, ezzel mindketten felkerülhetnek a Forbes globális milliárdos listájára. A leggazdagabb szlovák továbbra is Andrej Babiš cseh kormányfő. A szlovák származású politikus, aki a vágsellyei Duslo vegyi üzemet és a Hospodárske noviny gazdasági napilapot is magába foglaló Agrofert cégcsoport tulajdonosa, az öt évvel ezelőtti 1,54 milliárd euróról 3,4 milliárd euróra növelte a vagyonát. A Forbes listájának a második helyén, 1,1 milliárd euróval a HB Reavis Group ingatlantársaság tulajdonosa, Ivan Chrenko található. Szlovákia harmadik leggazdagabb embere Jaroslav Haščák. A Penta társtulajdonosának a vagyona az elmúlt évben 90 millióval, 830 millió euróra nőtt.

A Forbes szerint Csányi számára azonban korántsem lehet közömbös, hogy Mészáros Lőrinc, az Orbánrendszer gazdasági elitjének a kirakatembere előzte meg, sőt, az elérhető adatok alapján jócskán le is hagyta őt. Miközben Csányi évtizedek óta szisztematikusan építkezik, Mészáros rekordgyorsasággal vitte végig a „csúcstámadást”, olyan erős politikai hátszéllel, ami senki másra nem jellemző a listán szereplők közül. Mészáros ráadásul ott lett két év alatt a legbefolyásosabbnak számító milliárdos, ahol eddig Csányi volt az erős ember: energetika, agrárium, pénzügy.



Erotika és ingatlan



Mészárost és Csányit a listán Gattyán György követi, 244,7 milliárd forintos vagyonnal. Gattyán mozgalmas évet zárt, számos céget vásárolt fel az USA-ban és Luxemburgban is. A csoport konszolidált beszámolója szerint nőtt az erotikus videóplatform, a Jasmin forgalma is – az élővideó-közvetítés a csoport zászlóshajója maradt. A negyedik helyen szereplő Demján örökösök is értékes portfóliót visznek tovább, a legendás vállalkozó csapata már dolgozik a WestEnd tőzsdére vitelén, miközben készülnek a Central Park (új budapesti városnegyed) tervei.



Babiš nyert



Szlovákiában a Forbes már korábban közzétette a multimilliomosok toplistáját, amelynek az élén továbbra is a pozsonyi születésű Andrej Babiš cseh kormányfő áll. A vágsellyei Duslo vegyi üzemet és a Hospodárske noviny gazdasági napilapot is magába foglaló Agrofert cégcsoport tulajdonosa az öt évvel ezelőtti 1,54 milliárd euróról 3,4 milliárd euróra növelte a vagyonát. A Forbes listájának a második helyén, 1,1 milliárd euróval a HB Reavis Group ingatlantársaság tulajdonosa, Ivan Chrenko található. A társasághoz fűződik például a Bratislava Business Center és az Apollo Business Center irodaház, valamint az Aupark bevásárlóközpont építése. Szlovákia harmadik leggazdagabb embere Jaroslav Haščák. A Penta társtulajdonosánakavagyonaazelmúltévben90 millióval, 830 millió euróra nőtt. A listán 670 millióval a rózsahegyi papírgyár társtulajdonosa, Milan Fiľo a negyedik, majd a vírusirtó szoftvereiről ismert Eset társaság egyik alapítója, Miroslav Trnka következik.



Politikához kapcsolódó



A politikához köthető multimilliomosok közül Jozef Brhel vagyona mintegy 200 millió euró. A Smerrel kapcsolatba hozott vállalkozó az energetikában, számítástechnikai területen és ingatlanbefektetésekkel szerezte vagyonát. Ivan Kmotrík 150 millió eurós vagyonnal a 21. Az SNShez köthető üzletember a Grafobal társaság tulajdonosa, és az övé a Slovan sportegyesület is. Juraj Široký idén került fel a multimilliomosok 30as listájára, Brhelhez hasonlóan ő is elsősorban a Smerhez köthető. Eddig azért „hiányzott” a listáról, mert vagyona nem volt átlátható. Idén „vett nevére” több olyan vállalatot is, amelyet már korábban is hozzá kapcsoltak, mint például a Váhostav vagy a Plastika Nitra. Szerény 100 milllió eurós vagyonnal ő a 26. (mi, forbes.hu)