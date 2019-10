Mészáros: A Bírói Tanács akkor dönthet, ha a bírót már meggyanúsították

A hatóságok a Kuciak-gyilkossággal és a hamis váltókkal kapcsolatban foglalták le több bíró telefonját. Köztük Jankovskáét is, akit azzal gyanúsítanak, hogy Marián Kočnerrel, a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított nagyvállalkozóval kommunikálhatott. Miként került a tanács elé Jankovská ügye?

Az Országos Bírói Tanácsnak egyrészt az a feladata, hogy a bíróságok függetlenségét ellenőrizze, másrészt az egész igazságszolgáltatás jó hírnevének megőrzését is felügyeli. A testület ezért foglalkozhat az egyes bírák erkölcsi alkalmasságával is. A tanács ülésének napirendjére azonban Jankovská ügye azért került fel, mert egyesek szerint amikor a bűnüldöző szervek elvették a telefonját, akkor aránytalanul nagy erőt vetettek be, túlkapások voltak. Mi azonban a tanácsban úgy gondoltuk, ez a megismert tényekből kiindulva másodlagos kérdés, hiszen a bírákkal nem bántak másként, mint más polgárokkal. A bíráknak pedig ilyen tekintetben nincs mentelmi joguk. Szerintünk ebben az esetben sokkal fontosabb az adott személy erkölcsi alkalmasságának kérdése. Azért maradtunk etikai síkon, mert a tanács nem bűnüldöző szerv, nem foglalkozik bűncselekmények felderítésével. Mi tehát azt mondtuk, hogy Jankovská és további bírák esetében van egy súlyos erkölcsi kihágás vagy kudarc. Én úgy gondolom, minden egyes ilyen egyéni kudarc rossz fényt vet az igazságszolgáltatásra, ezért kell ezzel foglalkoznunk.

Mi volt a tanács többi tagjának a véleménye?

A testületben vannak büntetőjoggal foglalkozó bírók is. Ők azt mondták, hogy amíg ebben az ügyben nem lépnek a bűnüldöző szervek, adott esetben a nyomozóhatóság és az ügyészség, addig az Országos Bírói Tanács sem tud tenni semmit. Mi azonban azon a véleményen vagyunk, hogy ez nem igaz, hiszen ez az ügy többrétegű. Van büntetőjogi, fegyelmi vétségi oldala és van erkölcsi oldala is. Így aztán a tanács jogosult dönteni arról, hogy Jankovská alkalmas-e a bírói hivatás gyakorlására. Nem mondhatjuk, hogy nem tehetünk semmit.

Milyen lehetőségek vannak az Országos Bírói Tanács kezében, hogy Jankovskával szemben eljárjon?

A tanács elnöknője fegyelmi eljárást kezdeményezhet. A fegyelmi bíróság aztán még az ügyben hozott döntés előtt felfüggesztheti a bírónő tevékenységét. A mi igyekezetünk arra irányul, hogy vizsgáljuk ki ezt az ügyet, de az Országos Bírói Tanács büntetőjogászai szerint ennek az az akadálya, hogy a bűnüldöző szervek nem konkrét tettes ellen indítottak eljárást, hanem csak magában az ügyben kezdődött vizsgálat. Egy ilyen esetben a rendőrség és az ügyészség nem köteles információt adni az Országos Bírói Tanácsnak. A büntetőjogászok szerint így a tanács nem foglalkozhat az üggyel, hiszen hivatalosan nem tudunk semmit. Szerintem azonban azt a tanács most is figyelembe veheti, hogy Jankovská lemondott az államtitkári posztjáról. Ennek pedig természetesen súlyos oka kellett, hogy legyen. Így azt szorgalmazzuk, hogy a tanács hallgassa meg Jankovskát, hogy miért távozott a posztjáról.

Milyen kérdéseket tenne fel Jankovskának, ha a tanács elé állna?

Elsősorban azt kérdezném tőle, hogy kapcsolatban volt e Marián Kočnerrel, ismerték-e egymást, illetve, hogy a medializált információkon kívül mi oka volt a lemondásra. A kérdés szerintem most az, miként lehet, hogy Jankovská az államtitkári posztról bizonyos okok miatt távozik, de bírónak még erkölcsileg megfelel. Jankovská a tanács előtt maga mondhatná el, hogy ez így rendben van-e. Ugyancsak fontos kérdés, hogy szerinte a történtek után milyen bizalom lesz az ő bírói döntései iránt. Azt gondolom, az lett volna a legtisztességesebb, ha felfüggeszti a bírói tevékenységét.

Milyen lesz az ügy további menete?

A tanácsban létrehoztunk egy öttagú vizsgálóbizottságot, amelynek én is a tagja vagyok. Ez a testület kapcsolatba fog lépni a nyomozóhatósággal, azzal az öt bíróval, akiknek a rendőrség lefoglalta a telefonját, de emellett mindenkivel, aki az ügyben érintetett. Szeretnénk őket meghallgatni, lehet, hogy valaki tisztázni akarja majd magát a tanács előtt is, és releváns információkhoz jutunk. A tanács következő ülésére, október 28-ára szeretnénk a legtöbb információt a Bírói Tanács elé terjeszteni. Abban az esetben azonban, ha konkrét személyek ellen indítanának a hatóságok büntetőeljárást, több információval rendelkeznénk, az ügyben pedig már léphetne az igazságügyi miniszter is. Ő a fegyelmi bíróságoktól kérhetné az adott bíró felfüggesztését.