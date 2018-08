Mesežnikov: Nagyobb esélyét látom az előrehozott választásoknak

Alaptalanok azok a vádak, melyek szerint a vietnámi emberrablás botrányát Andrej Kiska politikai céljaira használná fel – állítja Grigorij Mesežnikov. Az elemző szerint csak Robert Ficón és Bugár Bélán múlik, hogy előrehozott választások lesznek-e.

Visszaélt Andrej Kiska az államfői hivatallal a vietnámi emberrablási ügyben tett nyilatkozata során, ahogyan ezt Robert Fico és Jaromír Čižnár főügyész állítja?

Nem. A német bíróság elítélte az egyik vietnámi sofőrt, aki részt vett az akcióban. Kiska csupán egy olyan, a kül- és a belpolitikában is rezonáló botrányra reagált, mely csorbát ejtett Szlovákia tekintélyén. Jaromír Čižnár költői kérdése helyett, hogy a rendőrök miért éppen most kezdtek beszélni az emberrablási ügyről, inkább az a kérdés, a hazai ügyészség miért nem vizsgálódott, és miért nem jutott olyan információkhoz, melyeket a német ügyészség megszerzett? Fico permanens lejárató kampányt folytat az államfővel szemben, most még nagyobb ellenfélnek tekinti, mint korábban.

Standard lépés, hogy a főügyész kezdeményezi a három közjogi méltóság találkozóját egy ilyen politikai jellegű botrányban?

Standardabb lépés lett volna, ha az ügyészség már korábban vizsgálatot indít. A vietnámi emberrablásról már áprilisban írt a hazai sajtó. Nem állja meg a helyét az az érv sem, hogy együttműködtek a német hatóságokkal. A legkisebb gyanú felmerülésekor lépniük kellett volna.

Mit jelent a kormányra nézve, hogy Denisa Saková belügyminiszter elveszítette Andrej Kiska bizalmát?

Két dolgot. Egyrészt a sajtóban megjelent információkra adott reakciója alapján szakmailag nem állt a helyzet magaslatán. Másrészt az államfő bizalmának elvesztése minden tisztességes, demokratikus társadalomban, ahol vannak bizonyos szabályok, működik az önreflexió, és az adott politikusnak számít a saját megítélése, az adott politikus lemondását jelentené.

Robert Kaliňák volt belügyminiszter azt állítja, hogy nem tudott az emberrablásról, és valószínűleg a vietnámi delegáció visszaélt a kormánygéppel. Ez esetben nem kellene a kormánynak lépnie a visszaélés miatt?

Először az ország legfőbb képviselőinek kellene elítélniük az emberrablás tényét. Ez eddig nem történt meg, illetve Kiska egy 2017-es fellépésében jelezte, hogy vannak információi az emberrablási ügyről, mely egyáltalán nincs rendben. De további lépések is indokoltak. Át kellene értékelnünk a Vietnámmal való együttműködésünket. Ha bebizonyosodik a visszaélés ténye, annak meg kellene mutatkoznia a két ország kétoldali kapcsolataiban is.

Ön szerint ez a botrány előidézhet olyan súlyos kormányválságot, hogy megbukik a kormány?

Nagyobb esélyét látom az előrehozott választásoknak. Ez pedig két emberen múlik: Robert Ficón és Bugár Bélán. Bugár már jelezte, kilép a koalícióból, ha bebizonyosodik, hogy a szlovák szervek aktívan vagy tudatosan részt vettek az emberrablásban. A Híd szempontjából kérdés, hogy az előrehozott vagy a két év múlva esedékes parlamenti választás hozna-e több szavazatot a pártnak. Ha azonban a botrány beigazolódik, és Bugár másodszor is megtartaná a koalíciót, további parlamenti szereplésük kérdéses. Viszont ha Robert Fico úgy értékeli ki a helyzetet, hogy a Smernek kevésbé árt az előrehozott, mint a 2020-as választás, akkor realitássá válhat az előrehozott választás. Ez gyakorlatilag egy bizonytalan végkimenetelű játék.