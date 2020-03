Menyhárt: Vállalom a felelősséget

A Magyar Közösségi Összefogás a választáson 3,9 százalékot szerzett. Hogyan értékeli ezt az eredményt? Csalódott?

Igen, csalódott vagyok. Bíztam benne, hogy a mozgósítás, amelyért annyit dolgoztunk, végül magasabb számokat hoz. Ugyan mondhatnánk azt, hogy több szavazatot szereztünk, mint négy évvel ezelőtt, de ettől még a tény valós: nincs magyar képviselet a szlovák törvényhozásban. Ez nem jó eredmény.

Mit gondol, miért nem sikerült megugrania az MKÖ-nek a parlamenti küszöböt?

Több oka is van. Az egyik az, hogy a szlovák pártok is vadásztak a magyar szavazatokra. Sok szavazó szerintem teljes együttműködésben gondolkodott, vagyis a két nagy párt összefogásában, és amikor látták a civakodást, inkább azt mondták, hogy ne vesszen el a szavazatuk. Ez abból is látszik, hogy Igor Matovičra és az Egyszerű Emberekre nagyon sokan szavaztak a déli régiókban. Ha ezeket a szavazatokat meg tudtuk volna fogni, akkor biztosan jobb eredményt érünk el. Hozzátenném, hogy a Magyar Közösség Pártja az MKÖ listáján a karikák szempontjából szépen teljesített. Voltak, akik többet ígértek, és kevesebbet hoztak. Az eredményeket részletesen ki kell értékelni, mindenesetre ahogy tudtunk, mozgósítottunk, a Dunaszerdahelyi, a Komáromi és a Rimaszombati járásban például a jelöltjeink jól teljesítettek.

Mi lesz a magyar kisebbséggel parlamenti képviselet nélkül?

Keresni kell a lehetőségeket. A Magyar Közösség Pártjának például Nagyszombat megyében van már egy tíz éve tartó együttműködése az OĽaNO-val, ez jó kiindulás lehet. Azt is látni kell, hogy az MKP megyei képviselettel és megyei alelnökökkel is rendelkezik. Ettől függetlenül le kell szögezni, hogy az összefogást valós alapokra kell helyeznünk. Arra gondolok, amit a választás előtt is meg akartunk valósítani, csak sajnos ezt a Híd nem tudta végigvinni.

Amennyiben Igor Matovič, az OĽaNO elnöke felajánl az MKÖ-nek valamilyen pozíciót a törvényhozásban, akár egy kormánybiztosi posztot, elfogadja a párt?

Én egyedül a teljes MKÖ nevében nem nyilatkozhatok, csak az MKP nevében, de úgy gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni, ami a közösségünket építi. Ebben nem látok semmi kivetnivalót.

Mi lesz az MKÖ sorsa a választás után?

Az együttműködést mindenképpen meg kellene tartani. Egyrészt a szerződésünkben vannak olyan kampányfinanszírozási feltételek, melyeket mindegyikünknek teljesítenie kell, de ez csak másodlagos. A legfontosabb a közös ügy, ami miatt ez a három párt képes volt összefogni. Ha már egy olyan programot tettünk le az asztalra, amely közösen, fiatal szakemberek bevonásával készült el, akkor ezt a munkát folytatni kell. Nem csak a kampányidőszakra szerződtünk.

Ezek után elképzelhető egy szélesebb körű összefogás is? Gondolok itt arra, hogy az MKÖ a Híd felé nyitna.

Az MKP országos tanácsa már korábban is kimondta, hogy a két nagy pártnak mindenképpen meg kell találnia az egymáshoz vezető utat. A megosztottságunk vezetett oda, hogy a bejutáshoz szükséges hiányzó szavazatok a Hídban maradtak.

Bugár Béla a választás előtt azt ígérte, hogy az eredmények ismerete után önt hívja először telefonon. Már beszéltek?

Igen, vasárnap hajnalban felhívott. Abban nyilván egyetértettünk, hogy a felvidéki magyarságnak szüksége van a politikai képviseletre, és ez nem elégséges megyei önkormányzati szinten. A közösségnek szüksége van a teljes politikai ellátottságra, és ehhez elengedhetetlen az egyeztetés.

Bugár Béla már bejelentette, hogy lemond a Híd elnöki pozíciójáról. Ön is megteszi ezt a lépést?

Nem vagyok a székemhez ragasztva, természetesen tudom, mi a politikai felelősségvállalás egy sikertelen választás után. Még akkor is, ha az ember több karikát kapott, mint négy éve. Ahogy a pártunk alapszabálya is előírja, egy vesztes választás után tisztújításra van szükség.