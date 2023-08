Mennyit kell keresnünk ahhoz, hogy reális legyen egy pozsonyi lakás megvétele?

A lakhatás elérhetősége azt mutatja, hogy egy alkalmazott a fizetéséből hány négyzetméter megvásárlását engedheti meg magának. A lakásokat és a családi házakat azonban nem négyzetméterenként árulják. Nem kaphatunk 15 vagy 20 négyzetméteres „lakáscsomagot”. Épp ezért érdemes fordítva is megnézni, hogy milyen fizetésre lenne szükségünk ahhoz, hogy egy adott méretű vagy elhelyezkedésű lakást megengedhessünk magunknak. Szlovákiában a lakhatás szempontjából már hagyományosan Pozsonyban a legrosszabb a helyzet. Ugyanakkor ez sem homogén. Míg a belvárosban a legmagasabbak az ingatlanárak, a peremkerületekben többszörösen alacsonyabb a négyzetméterenkénti ár.

Megyei átlagár

Aligha vesz valaki lakást az adott megye átlagárán, ugyanakkor a statisztikákban ez a leggyakrabban használt mutató. A Szlovák Nemzeti Bank adatai szerint az idei második negyedévben Pozsony megyében az átlagos négyzetméterenkénti kínálati ár 3138 euró volt. Az ajánlatok között vannak azonban olyan ingatlanok, amelyeknél egy négyzetméter 1700 euróba kerül, de találunk 6300 eurós négyzetméterárat is. A nagy árkülönbség többnyire az ingatlan elhelyezkedésétől függ.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha egy egyedülálló személy Pozsonyban kétszobás lakást szeretne vásárolni, akkor Pozsonyligetfaluban (Petržalka) 178 ezer euróval kell készülnie, Károlyfaluban (Karlova Ves) ugyanakkor ez csak 149 ezer euró. A különbség azonban kizárólag a lakás méretével magyarázható. Míg a pozsonyligetfalui lakás 52 négyzetméteres, a károlyfalui csupán 44. Valójában a négyzetméterenkénti ár ez utóbbinál még magasabb is. Az árajánlatok azonban az emelettől, a rekonstrukciótól, az utca zajától vagy a gyalogosan elérhető kényelmi szolgáltatásoktól függően is változnak. A Trend az elemzésében a Reality.sk portálról példaként a közepes árú ajánlatokat választotta ki.

Előnyben a tehetősek

Ahhoz, hogy valaki megengedhesse magának a fent említett pozsonyligetfalui lakást, a vételár 20 százalékát saját forrásból kell előteremtenie, a fennmaradó 142 ezer euróra felvett hitelhez pedig 1692 eurós nettó jövedelemre lesz szüksége, ami nagyjából bruttó 2330 eurót jelent. Károlyfaluban elég, ha kevesebb mint 30 ezer eurós megtakarítással rendelkezik, a jelzáloghitelhez pedig 1460 eurós nettó jövedelemre lesz szükség, ami nagyjából bruttó 1980 euró.

A Trend a számításainál figyelembe vette a jegybank által szigorított hitelnyújtási feltételeket. Ezek szerint az ügyfél a kiszemelt ingatlan értékének legfeljebb a 80 százalékára kaphat hitelt. Ezt meg lehet kerülni például a szülők által birtokolt ingatlan elzálogosításával. Pozsonyligetfalu esetében azonban a magasabb hitelhez még nagyobb fizetésre lenne szükség, mégpedig bruttó 2870 euróra. Károlyfaluban ez 2430 euró lenne.

A számítás során egyéb tényezőket is figyelembe vettek. Ezek szerint a teljes adósságállomány nem lehet magasabb az éves jövedelem nyolcszorosánál, a havi törlesztés pedig a létminimum levonása után a nettó jövedelem 60 százalékára korlátozódik, a kivételeket nem számítva. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az ügyfél képes-e törleszteni akkor is, ha a kamatlábat két százalékponttal, legfeljebb hat százalékra emelik.

Alacsonyabb bérek

A Statisztikai Hivatal adatai szerint a Pozsonyban élők havi medián jövedelme tavaly 1497 euró volt. Ahhoz, hogy valaki a felső 25 százalékba tartozzon, 2149 eurónak kellett szerepelnie a fizetési számláján. Ha a fizetések az egy évvel korábbihoz képest 10 százalékkal is nőnének, a mediánjövedelem biztosan nem lenne elég még egy kétszobás lakótelepi lakás megvásárlására sem. Még kevésbé megfizethetők a háromszobás lakások. Ezek ára Ligetfalu vagy Károlyfalu esetében megközelíti a 200 ezres küszöböt, és ez azt jelenti, hogy közel 40 ezer eurós megtakarítással és több mint 2500 eurós bruttó fizetéssel kell rendelkezni ahhoz, hogy a vásárláshoz valaki megengedhesse magának a jelzáloghitelt.

Valamivel kedvezőbb Vereknye (Vrakuňa), ahol 173 ezer euró is elég egy háromszobás lakáshoz, amihez 2270 eurós bruttó jövedelemre van szükség. A nehezebb helyzetben levők természetesen a kisebb lakásokat választják. Ezek négyzetméterenkénti ára azonban nagyobb. Míg egy háromszobás lakás négyzetméterenkénti ára gyakran 3 ezer euró alatt van, addig a garzonlakások és az egyszobás lakások esetében 4 ezer euró felett.

Látványos különbségek

A piacon vannak jóval olcsóbb ajánlatok is, például Vereknyén egy 40 négyzetméteres egyszobás lakás, kevesebb mint 68 ezer euróért, amelynél 1044 eurós fizetés is elegendő a jelzáloghitel felvételéhez. A hátránya az elhelyezkedés, a lakás ugyanis a nem túl jó hírnévnek örvendő Pentagon lakóépület része. Egy biztonságosabb helyen lévő egyszobás lakás ugyanezen a lakótelepen már 126 ezer euróba kerül, miközben hat négyzetméterrel kisebb. Az árak és a bérszínvonal összehasonlítása alapján a kisebb lakások valószínűleg jobban elkelnek, míg a nagyobb lakások esetében a kereslet hiánya további árcsökkenéshez vezethet.

A Trend az összehasonlítás részeként az Óvárosban található luxusingatlanokat is megvizsgálta. Egy régebbi, ötszobás, 194 négyzetméteres váraljai lakás 610 ezer euróba kerül, ami a 20 százalékos foglaló mellett azt jelenti, hogy havi bruttó 7555 eurót kell keresni a jelzáloghitel felvételéhez. Az Óvárosban azonban „olcsóbb” helyek is vannak. Egy régebbi háromszobás lakás a főpályaudvar és a Nagyszombati vám között 225 ezer euróba kerül, ami azt jelenti, hogy „csak” bruttó havi 2900 eurót kell keresnünk a megvételéhez. (trend.sk, mi)