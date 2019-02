Mennyit és miből kampányolnak az elnökjelöltek?

A civilszervezet vizsgálta a transzparens bankszámla részletességét, a jelöltek vagyonnyilatkozatait, a hivatalos kampány kezdete előtti kiadásokat, a kampányra költött összegeket, de a jelöltek honlapjait is. A mutatókat összesítve egytől ötig „osztályozott”.

A legjobb eredményt Zuzana Čaputová, a Progresszív Szlovákia jelöltje érte el, akinek a transzparens számláján nagyon részletesen követhető, mennyit mire költött, nyilvánosságra hozta az elmúlt öt évről szóló adóbevallásait, de a kampánycsapatáról és a választási programjáról is részletes információkat közölt. A TIS szerint ennyire átlátható kampányt még a szlovákiai elnökválasztások történelmében senki sem folytatott.

A listán Robert Mistrík, az SaS és a SPOLU által támogatott jelölt érte el a második legjobb helyezést, még annak ellenére is, hogy nem hozta nyilvánosságra adóbevallásait. Mistrík kampányának átláthatóságát az is nehezíti, hogy a transzparens számlájáról egyszerre nagy összegeket utalt át reklámügynökségeknek. Az viszont, hogy ők mire költik ezt a pénzt, a kampány során nem kötelező nyilvánosságra hozni. Ezt Mistrík azzal indokolta, hogy nem szeretné a versenytársai előtt felfedni a kampánystratégiáját, és egyben megígérte, hogy a választás után mindent részletesen nyilvánosságra hoz.

A TIS szerint az ugyancsak esélyes jelöltnek számító Maroš Šefčovič kampánya nagyon nem átlátható, ezért az egyik legrosszabb értékelést kapta. A Smer által támogatott Šefčovič nem töltötte ki a civil szervezet által összeállított formanyomtatványt, amelyben a vagyonáról nyilatkozhatott volna, adóbevallásait sem tette közzé. Uniós biztosként azonban már korábban is nyilatkoznia kellett vagyoni helyzetéről, de ez a vagyonbevallás meglehetősen felületes, még a bevételeinek teljes összegét sem tartalmazza. Šefčovič is egyszerre viszonylag nagy összegeket költ a kampányára, így nem látható pontosan, hogy mire fordítja a pénzt.



Štefan Harabin, a legfelsőbb bíróság bírája is versenybe száll az államfői posztért. A szélsőjobboldalinak számító jelölt sem töltötte ki a TIS formanyomtatványát, mivel azonban bíróként dolgozik, vagyonnyilatkozata megtalálható a Bírói Tanács honlapján. Ez a dokumentum azonban mesze nem olyan részletes, mint a TIS nyomtatványa.



Harabin transzparens számlája viszont elég átlátható, néhány furcsaság azonban felfedezhető rajta. Nagy összegeket főleg magánszemélyek, így maga Harabin és családtagjai helyeztek el rajta. Jelentős támogatást, 12 460 eurót adott kampányára az Erste Consulting Kft., amely a finstat.sk adatai szerint 2013 óta többnyire csak veszteséget termelt.

A TIS listáján Bugár Béla a középmezőnyben szerepel. Ľuboš Kostelanský a szervezet projektkoordinátora lapunknak elmondta, a Híd elnöke sem töltötte ki a TIS vagyonnyilatkozati nyomtatványát, ehelyett a parlament oldalán található vagyonbevallásai elemzését javasolta a szervezetnek. Ezek a nyilatkozatok azonban korántsem olyan részletesek, mint a TIS nyomtatványa. A szervezet ugyancsak kifogásolta, hogy Bugár transzparens számlája nem elég részletes. Ahogy például Mistrík, a Híd elnöke is jelentős összeget, 255 600 ezer eurót utalt át egy reklámügynökségnek, mégpedig az i-Step communication Rt-nek.

Kostelanský a Szlovák Megújhodási Mozgalom (Slovenské hnutie obrody, SHO) államfőjelöltjének, Róbert Švecnek a kampányára, illetve annak furcsaságaira is felhívta a figyelmet. A szélsőjobboldali mozgalom által támogatott Švec transzparens számlájára mindössze 572 eurót utaltak át, és semmilyen kiadása nem volt. „A törvény szerint attól kezdve, hogy az elnökjelölt kampányol, vezetnie és használnia kell a transzparens számlát” - mondta Kostelanský.

A civilszervezet képviselőinél végül Menyhárt József, az MKP államfő jelöltjének kampányára kérdeztünk rá, bár Menyhárt a héten visszalépett A TIS szerint az MKP jelöltje együttműködött velük, a transzparencia-követelményeiknek eleget tett. (czg)