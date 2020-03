Mellműtét, luxusautó – bizarr dolgokra kérnek fogyasztási hitelt

Mielőtt bárki úgy döntene, kölcsönt vesz fel, érdemes alaposan átgondolnia, hogy erre valóban szüksége van-e, és nincs-e esetleg más mód a pénz előteremtésére. „

Ha például új okostelefont veszünk, nem élet-halál kérdése, hogy feltétlenül a legújabb és legdrágább modell legyen. Arra is gondolnunk kell, hogy a hitelből megvásárolt termék használati ideje hosszabb legyen, mint az erre felvett kölcsön futamideje. Azt is érdemes fontolóra venni, hogy kitől igényeljük a kölcsönt: a hitel kiválasztásánál a visszafizetés teljes költségeit kell figyelnünk, ne engedjünk azon hitelintézetek csábításának, amelyek alacsony kamattal vonzzák magukhoz az ügyfeleket, elhallgatva a hitelfelvétellel kapcsolatos borsos járulékos költségeket”

– tanácsolja Miroslav Zborovský, az áruhiteleket nyújtó Home Credit társaság ügyfeleinek ombudsmanja.

Mókás szelfik

Zborovský szerint a hiteligénylés nem minden esetben véresen komoly folyamat, és mint mindennek, ennek is megvan a vicces oldala.

„A hiteligénylésnél az ügyfeleknek át kell esniük a jóváhagyási folyamaton, amely során felmérjük a hitelkockázatot, vagyis, hogy az ügyfél képes lesz-e időben törleszteni. Az online jóváhagyáskor felkérjük az ügyfelet, hogy szkennelje be a személyi igazolványát, és küldjön el magáról egy aktuális szelfit. Ez utóbbinak köszönhetően már egy teljes galériát lehetne összeállítani az ügyfelek életéről, a szelfi készítésénél ugyanis egyesek profi manökennek álmodják magukat, a legkülönfélébb pózokat véve fel, olyanok is akadnak azonban, akik az illemhelyen fotózzák le magukat, és rengeteg vicces hátteret produkálnak a magukat tükörben fényképezők is” – tette hozzá Zborovský.

Ezzel párhuzamosan azonban a hiteleket is egyre bizarrabb dolgokra igénylik. „Az egyik ügyfelünk például mellplasztikára kért fogyasztási hitelt. Manapság ez ugyan már nem meglepő, azonban a kölcsönt egy férfi ügyfelünk igényelte. Az ügyfeleink között viszont olyan sírásó is akadt, aki az igénylésében feltüntette, hogy a hitelből egy olyan kis kotrógépet szeretne vásárolni, amellyel kényelmesen meg lehet fordulni a sírok között” – mondta Martin Popík, a Home Credit kockázati osztályának a vezetője. Szerinte tavaly olyan ügyfelük is volt, aki egy csaknem félmillió eurós Rolls-Royce luxusautóra kért kölcsönt. Sokan az igénylés beadásánál is megpróbálnak csalni, hogy a lehető legnagyobb összeghez juthassanak.

„Az egyik igénylő azt állította, az általa kiszemelt Dacia Logan autó automata és kézi sebességváltója is van, a színe fémes és gyöngyházfényű is, a tető pedig összecsukható, de szilárd is. Természetesen az ilyen igényléseket képesek vagyunk kiszűrni, vagyis csak arra jók, hogy mosolyt csaljanak a munkatársaink arcára”

– tette hozzá Popík.

Átverik az időseket

„A kockázatkezelési osztályunk azonban nem csupán humoros hitelkérelmeket bírál el, igyekszik felhívni a figyelmet a legújabb csalási módszerekre is. A tavalyi év egyik tipikus csalási módszere volt például az, amikor mobiltelefont és személyi igazolványt kölcsönöztek idős személyektől, hogy az ő nevükre vásároljanak luxuskategóriájú okostelefonokat az interneten” – mondta Popík. Sokan már csak akkor szembesültek a csalással, amikor megérkezett a címükre a fizetési felszólítás. Popík szerint azonban az ellenőrzési rendszereiken keresztül az ilyen eseteket is képesek kiszűrni.