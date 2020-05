Megyék átláthatósága: a trencséni vezet, a pozsonyi a sor végén kullog

A TIS az elemzésében azt írja, a megyék transzparensebbek, mint valaha, mindegyik megye javítani tudott az értékelésén. A civil szervezet kiemeli, hogy a rangsorban az első helyen szereplő Trencsén megye 2017-hez képest 1,8 százalékpontot tudott javítani az értékelésén, így most 76,5 százalékon áll. A TIS rámutat, a megyét irányító Jaroslav Baška (Smer) egyik célja az átláthatóság növelése volt. Az ország 8 megyéje közül a trencséni esetében volt a legmagasabb az információkhoz való hozzáférés, a bérleti szerződések, a személyzeti politika, az etikai és érdekütközési szempont, valamint a vállalatok és szervezetek transzparenciája.

A középmezőny

Az első helyezettet sorrendben a Ján Lunter vezette Besztercebánya, a Rastislav Trnka vezette Kassa és a Jozef Viskupič vezette Nagyszombat megye követi. A TIS kiemeli, hogy ezen megyéknek, amelyek vezetőit jobbközép koalíciók támogatják, az előző értékelésük egyharmadával sikerült javítaniuk a minősítésükön. Nagyszombat megye MKP-s alelnöke, Berényi József a civil szervezet értékelésével kapcsolatban elmondta, a ciklus elején a megye vezetése a transzparencia növelését kiemelt célként tűzte ki. A korábbi értékelések során jelentős kritika érte a megye által kiadott lapot. „Ez azóta megszűnt” – mondta Berényi, és hozzátette, jelenleg nem működik semmilyen megyei újság. Az alelnök kiemelte, hogy etikai kódexet fogadtak el, és a honlapjukon átláthatóbbá tették az információkat a közbeszerzésekről és a személyzeti politikáról. A nagyszombati régió értékelését az ingatlaneladásról és -bérbeadásról szóló dokumentumok hiánya miatt rontotta le a TIS. Berényi azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagyszombat megye a jelen választási ciklusban nem adott el ingatlant.

Nyitra megye alig javul

Az ország nyolc régiója közül a már említett Kassa megye lépett előre a legnagyobbat, amely 2017-ben még a rangsor utolsó helyén szerepelt, most azonban már a harmadik helyet tudhatja magáénak. A TIS hozzáteszi, hogy ez a megye 2018-ban egy korrupcióellenes stratégia kidolgozására kérte a civil szervezetet. A legkisebb, 1,1 százalékpontos javulást az utolsó előtti helyen szereplő Nyitra megye tudta felmutatni, amelyet a Smer–SNS–Híd-koalíció által támogatott Milan Belica vezet. Ezzel a szerény javulással a megye négy helyet csúszott vissza az országos ranglistán. A TIS a megyei médiumok függetlenségét és közszolgálatiságát is vizsgálja. Nyitra megye lapja, a magyar és szlovák változattal is rendelkező Megyei Visszhang lett a legrosszabb megyei médium.

A civil szervezet arra mutat rá, hogy a kiadvány 5 vizsgált számában 86 alkalommal említik a megye vezetését, és az összesen 20 oldalon 32 alkalommal szerepel a megyeelnökség valamilyen fotón. A civil szervezet szerint egyébként a többi megyei lap is inkább az önkormányzat vezetésének propagációs eszközeként, mintsem valódi sajtóorgánumként szolgál.

Csenger Tibor (MKP) megyei alelnök ezzel kapcsolatban elmondta, a lap elkészítésében az önkormányzat szóvivője és a képviselők is részt vesznek. „Többnyire a fenntartásunkban lévő intézményekről kerülnek be írások” – magyarázta. Csenger ugyanakkor elismerte, hogy eléggé egysíkú a lap által nyújtott tájékoztatás. „Nem annyira színes ez a lap, ezt el kell ismerni” – tette hozzá az alelnök. Csenger a megye transzparencájának szintjéről elmondta, szerinte mindent közzétesznek, ami a nyilvánosságra tartozik.

A sereghajtó Pozsony

A Juraj Droba (SaS) vezette Pozsony megye a TIS listáján a négy százalékpontos javulás ellenére az utolsó helyet kapta. A civil szervezet 53,7 százalékra értékelte a megye átláthatóságát. Drobát a 2017-es megyei választáson az SaS mellett az OĽaNO, a NOVA, az MKP, az OKS, a Zmena zdola és a Demokratická únia Slovenska is támogatta. A TIS ugyanakkor elismeri, hogy az elemzés készítésének idején a megye éppen új honlapot vezetett be, amelyről még sok információ hiányzott. A civil szervezet szerint a pozsonyi régió lett a legrosszabb az információkhoz való hozzáférés, a személyzeti politika, az etikai szempont, a vállalatok és szervezetek, valamint a közlekedéspolitika transzparenciájának területén. A TIS értékelésével kapcsolatban megkerestük a Ozsvald Erzsébet megyei alelnököt, aki a parlamenti választáson a Híd listáján indult, de lapzártáig nem sikerült elérnünk.

Van még mit javítani

A TIS szerint az olyan kedvező változások mellett, mint a költségvetésnek a polgárok döntése alapján elköltött része, a szociális otthonokban való elhelyezésre várók nyilvános listája, vagy a megyei alkalmazottak etikai kódexének bevezetése, még sok területen lenne mit javítani. Csak három megyeelnök töltötte fel az internetre a munkájára vonatkozó napirendjét. Öt megye nem hozza nyilvánosságra a tulajdonáról szóló adásvételi, vagy bérleti szerződésekhez kapcsolódó versenytárgyalások eredményét. A többségük pedig nem tudott mit kezdeni azzal, ha egy polgár angol nyelven telefonon fordult hozzájuk. A TIS az elemzése elkészítésekor 132 mutatót vett figyelembe, amelyeket 11 csoportba soroltak. Mindegyik csoportban százalékban állapították meg az adott megye teljesítményét. A végső értékelés ezek súlyozott átlagából áll össze.