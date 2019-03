Megszavazta az Európai Néppárt a Fidesz tagságának felfüggesztését

Joseph Daul néppárti elnök azt posztolta a Twitteren, hogy azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz tagságát. A posztja szerint 190-en szavazták meg a javaslatot és 3-an szavaztak ellene.

A felfüggesztés részeként a Fidesz nem vehet részt a Néppárt ülésein, nem szavazhat és jelölteket sem állíthat a pozíciókra - írja a HVG.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts