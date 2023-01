Mégsem tart közgyűlést a Szövetség

A pártelnök, Forró Krisztián úgy döntött, későbbre, valószínűleg márciusra halasztja a párt kongresszusát, nyilatkozta a Paraméternek. Ezt azzal indokolta, a közgyűlés összehívása óta megbukott a kormány, amely nagyban megváltoztatta a belpolitikai helyzetet, ezért a testület ülésének programját is bővíteni kell. A közelgő választások miatt a programalkotással is foglalkozniuk kell. Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke ugyanakkor úgy nyilatkozott a portálnak, a kongresszus elmarad. Forró döntése azért is érdekes, mert a párt alapszabálya szerint az elnöknek nincs jogköre a közgyűlés elhalasztására, ezt csak az elnökség teheti meg. Az utóbbi testület pedig december vége óta nem ülésezett.

A platformok felszámolását a Híd és Összefogás ellenzi. Ezen két platform és az MKP között a témában az ellentét odáig fajult, hogy botrányba fulladt a párt decemberi Országos Tanácsa (OT), az MKP-platform kivonult a testület üléséről. Forró, aki az MKP-platformban politizál, a decemberi OT-ülésen a lemondását is kilátásba helyezte, ha nem sikerül eltörölni a párton belül működő platformrendszert. A Paraméternek most adott nyilatkozatában azonban már úgy fogalmaz, „javítani szeretnének a párt működésén”, de nem pontosította, hogy ez a platformok eltörlését jelentené, vagy sem.

A Szövetség alakulásakor kötött megállapodás szerint a belső platformrendszert csak az után értékelnék át, hogy a párt a jelenlegi formájában megmérette magát a parlamenti választáson. Az MKP vezetése azonban attól tart, a Szövetség pont a platformok közti ellentétek miatt nem jutna a törvényhozásba.