Megkegyelmeznek az adózóknak

Akik még mindig nem nyújtották be a jövedelemadó-bevallásukat, azoknak erre legkésőbb november 2-áig kellene sort keríteniük. A rendkívüli helyzetre való tekintettel azonban azoknak sem kell tartaniuk a büntetéstől, akik a járványhelyzettel kapcsolatos megszorítások miatt kifutnak az időből.

Pozsony | Akik még mindig nem nyújtották be a jövedelemadó-bevallásukat, azoknak erre legkésőbb november 2-áig kellene sort keríteniük. A rendkívüli helyzetre való tekintettel azonban azoknak sem kell tartaniuk a büntetéstől, akik a járványhelyzettel kapcsolatos megszorítások miatt kifutnak az időből.

A koronavírus-járvány miatt az állam idén adózók ezreinek tette lehetővé, hogy későbbre halasszák az adóbevallásukat. Szeptember végén azonban hatályát veszítette a „lex korona” törvény azon intézkedése, amely ezt megengedte, legkésőbb november 2-áig így elvileg mindenkinek teljesítenie kellene ezt a kötelességét, vagyis az adóbevalláson kívül, az adót be is kellene fizetniük. „Nagyjából 58 ezren még mindig nem nyújtották be az adóbevallásukat, közülük azonban 20 ezernek elektronikus bevallást kell tennie, a részükről így nem látunk akadályt arra, hogy eleget tegyenek ennek a kötelességüknek. Nagyjából 38 ezer adózó azonban még klasszikus módon adózik, a járványügyi megszorítások miatt így gondjaik lehetnek a bevallás eljuttatásával” – nyilatkozta Drahomíra Adamčíková, a központi adó- és vámhivatal szóvivője.

Az adóhivatal az elmúlt hetekben lehetővé tette, hogy a továbbra is nehéz helyzetben levő adózók újabb halasztást kérjenek, vagy az adót részletekben fizessék be. Akik azonban nem éltek ezzel a lehetőséggel, és a mostani megszorítások miatt képtelenek eljuttatni a bevallást a hivatalnak, azok is megúszhatják a büntetést.

„Akik objektív okok miatt képtelenek eljuttatni az adóbevallást és kifizetni az adót, mert például karanténban vannak, vagy a kijárási tilalom miatt nem tudták felkeresni az adóhivatalt, azok kérhetik a büntetés elengedését. Ehhez azonban – azonnal, ahogy ezt a járványügyi intézkedések megengedik – ezt külön kell kérvényezniük az adóhivatalnál, és a kérvényben azt is pontosan meg kell indokolniuk, hogy miért nem tudták időben benyújtani az adóbevallást. A kérvénnyel együtt természetesen az adóbevallást is el kell juttatniuk a hivatalnak”

– mondta el Adamčíková. Az adóhivatalok jelenleg, egészen november 2-áig ugyan a szokásosnál tovább tartanak nyitva, a kijárási tilalom kivételei között azonban ezek nem szerepelnek, vagyis akik nem elektronikus formában vallják be az adójukat, azok ezt csak a postán keresztül tehették meg, a hétvégén azonban a postahivatalok is zárva tartanak.