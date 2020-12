Meghosszabbították a szükségállapotot és ezzel a kijárási tilalmat is

Ahogy eddig, a tilalom alól továbbra is sok kivétel van. A kabinet az után hagyhatta jóvá a szükségállapot és a kijárási korlátozás időtartamának kiterjesztését, hogy a parlament hétfőn megszavazta az ezt lehetővé tévő jogszabály-változást, az állambiztonságról szóló alkotmánytörvény módosítását. Az államfő, Zuzana Čaputová pedig szinte azonnal alá is írta azt. A jogszabály szerint egyébként a rendkívüli jogrend, vagyis a szükségállapot, más néven veszélyhelyzet meghosszabbítását a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Erre azonban nem kell azonnal sort keríteni. Bár az intézkedés már szerdán életbe lép, a törvényhozásnak ennek ellenére január 18-áig van ideje dönteni arról, támogatja-e a szükségállapot meghosszabbításáról szóló kormányhatározatot.

Támogassa az ujszo.com-ot Rengeteg hírrel bombáznak minket különböző portálok, s nem könnyű felismerni a valódi- és álhíreket. Ezért is fontos, hogy olyan weboldalakról tájékozódjunk, amelyek megbízható, korrekt információkat nyújtanak. Az ujszo.com szerkesztőségében minden nap azért dolgozunk, hogy Önök kizárólag ellenőrzött, valós híreket kapjanak weboldalunkon. Ennek biztosítása meglehetősen költséges. Mi viszont szeretnénk, hogy minden kedves olvasónk hozzájuthasson az ellenőrzött információkhoz, ez azonban az Önök anyagi segítsége nélkül hosszú távon nem lehetséges. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom