Megegyezett a kormány - mindenkit le fognak tesztelni

Négy órával a rendkívüli ülés kezdete után bejelentette a kormány: elfogadták az országos tesztelést. A sajtótájékoztatót Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter kezdte, elmondta, hogy 13 millió antigén teszttel valósítják meg a projektet. Nagyjából 50 ezer ember fogja biztosítani a tesztelő állomások működését, a polgármesterek a napokban meg fogják kapni a szükséges instrukciókat és részleteket.

Az ún. pilot-tesztelésre (azaz első tesztelésre) a négy, járvány szempontjából legrosszabb helyzetben lévő járásokban kerül majd sor.

Naď kiemelte, hogy a világon egyedülálló intézkedésről van szó, viszont már több ország is elkezdett dolgozni az országos tesztelésen.

Arra kérem a koalíciót, hogy a személyes véleményüket félretéve dolgozzunk együtt, hatalmas a tét.

- mondta Naď, majd kiemelte, hogy a fegyveres erők szerepe kiemelten fontos a sikeres tesztelések tekintetében.

Igor Matovič szintén a hadsereg szerepét emelte ki beszéde elején, elmondta, az első hullám alatt is az övéké volt a legnagyobb érdem, az orvosok mellett.

Matovič kizárta, hogy az országos tesztelés nélkül megoldódna a szituáció

Ne gondoljuk, hogy a szétlopott egészségügy a 12 éves Smer-kormány vezetése után meg tudná oldani a járványhelyzetet.

- mondta a miniszterelnök, aki szerint ez az utolsó esély, hogy megelőzzük a teljes katasztrófát, a projekt szerinte a kiút a pokolból.

A lockdown az egyik megoldás, ez a másik. Arra kérek mindenkit, hogy politikai és szexuálus hovatartozástól, vallástól és a koronavírusról alkotott véleményétől - tehát mindentől - függetlenül menjen el a tesztelésre, és vegye komolyan a szituációt.

Boris Kollár (Sme Rodina) házelnök kiemelte, hogy ő is fél a jelenlegi helyzettől, félti a gyerekeit, az édesanyját és minden hozzátartozóját, illetve a gazdaságot is. Elmondása szerint lehetne dühös is, és őrjönghetne, az viszont nem oldana meg semmit sem.

Ez az utolsó esély, hogy elkerüljük a lockdown-t. Most az a bajunk, hogy nem járunk a kedvenc éttermünkbe, vagy az edzőterembe. Ez engem is zavar, de higgyék el, hogy ez nem fontos, hiszen a lockdown ennél sokkal nagyobb sokk lenne a számunkra - hetekig otthon kéne lennünk. Bizonyára sokan nem fognak örülni az országos tesztelésnek, sokan utálni fognak minket, de félre kell tenni az érzelmeket és együtt kell dolgoznunk.

- jelentette ki Kollár, aki felkérte az ellenzéket is az együttműködésre. A házelnök kiemelte a Smer-t és a Hlas-t, emlékeztette őket, hogy pártja sosem személyeskedett, amíg ellenzékben volt, erre kéri őket is. Szerinte nem ellenük, hanem a nép ellen harcolnak az ellenzéki pártok, ha most nem támogatják a kormányt.

Richard Sulík elmondta, hogy Matovič már három hete felvetette az országos tesztelés ötletét egy zártkörű ülésen. Már akkor jó ötletnek tartotta, de egyértelmű volt, hogy logisztikailag ez lesz Szlovákia minden idők legnehezebb projektje. A gazdasági miniszter kiemelte a teszt fontosságát, amit elmondása szerint ő már háromszor is abszolvált és nincs benne semmi nehéz, vagy fájdalmas - ezzel buzdítja a lakosokat, hogy vegyenek majd részt a tesztelésen.

Sulík elmondta, hogy az országos tesztelésnek két hulláma lesz. Az első hullám kezdete november 2. lesz, a tervek szerint a második hullám szintén novemberben indul majd.

Arról, hogy pontosan mikor és hol zajlik majd a tesztelés, a korona.gov.sk weboldalon, és az RTVS és a TASR hírügynökség segítségével fognak tájékoztatni.

A további részletekről a napokban fog beszámolni a kormány.