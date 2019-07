Még soha nem vonultak ennyien a Pride-on

A Szivárványos menetben idén is ott volt Mária Patakyová ombudsman és Matúš Vallo Pozsony főpolgármestere, a megmozdulást több mint 30 nagykövetség is támogatta.

Az Alkotmányunk szerint az emberek szabadok és egyenlőek a méltóságukban és jogaikban. A nemzetközi normák szerint mindenkit azonos jogok illetnek meg, és mindenkinek joga van a magánélet és a családi élet védelmére, ezt mi Szlovákiában egyelőre nem tartjuk be. A legrosszabb azonban az, hogy egyelőre még komoly párbeszédet sem folytatunk arról, hogyan oldhatnánk meg ezt a problémát

– mondta Patakyová.

A menet főszervezője, Martin Macko felkérte a politikusokat arra, hogy a közelgő választási kampányban ne éljenek vissza az LGBTI témával, és inkább a valós problémák megoldásán dolgozzanak. Macko ez utóbbiak közül azt említette, hogy továbbra is megoldatlan az azonos neműek párkapcsolatának a legalizálása. Felhívta a figyelmet azonban arra is, hogy a felvonulásnak helyet biztosító pozsonyi Hviezdoslav tér már szűknek bizonyult, több programot emiatt kénytelenek voltak lemondani, ezért szeretnének új helyszín után nézni.

A köztársasági elnök, Zuzana Čaputová korábban közölte: a Szivárványos meneten és a Büszkék a családra felvonulásán sem vesz részt, péntek este azonban ellátogatott a pozsonyi Új cérnagyárban (Nová Cvernovka) megrendezett előadásra, amely a Szivárványos menet kísérőrendezvényeihez tartozott. A szlovák rendezésű előadás az LGBTI-közösség történetein keresztül próbálja bemutatni a közösség tagjainak az életét.

A Szivárványos menettel csaknem egy időben, csak pár száz méterrel odébb, a pozsonyi Rudnay téren gyűltek össze a hagyományos családmodellt támogatók. A Büszkék a családra (Hrdí na rodinu) párszáz fős menetében jelen voltak a Sme rodina és az SNS politikusai, köztük Andrej Danko házelnök is. A menet résztvevői nem értenek egyet az azonos neműek párkapcsolatának a törvényesítésével, és azzal sem, hogy közösen gyermeket neveljenek, szerintük ugyanis a család alapja egy nő és egy férfi együttélése. Danko elmondta: büszke arra, hogy olyan országban élhet, ahol az LGBTI-közösség tagjai és a hagyományos családmodellt támogatók is szabadon kifejezhetik a véleményüket. Szerinte ő is tiszteletben tartja az LGBTI-közösség jogait, a gyermekek egynemű párok általi örökbefogadásával azonban nem ért egyet.

(tasr,mi)