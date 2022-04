Meg kellene szabadulnunk az orosz gáztól

Peter Kremský, a parlament gazdasági bizottságának az elnöke szerint fel kellene vázolni a pontos határidőket, és azt is, ki lenne a felelős az egyes lépések végrehajtásáért. - TASR-felvétel

„Nincs ilyen cselekvési tervünk” – ismerte el a parlament gazdasági bizottságának a csütörtöki rendkívüli ülését követően az említett bizottság elnöke, Peter Kremský (OĽaNO). A cselekvési tervnek szerinte „egyértelmű lépéseket” kellene tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az állam hogyan fogja támogatni a megújuló energiaforrásokat, a geotermikus energia felhasználását, az energiatakarékosságot vagy a saját földgázkitermelés fejlesztését.

„A tervben fel kellene vázolni a pontos határidőket, és azt is, ki lenne a felelős az egyes lépések végrehajtásáért”

– tette hozzá a gazdasági bizottság elnöke, aki azt követően hívta össze a bizottság rendkívüli ülését, miután Oroszország leállította a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló gázszállításokat. Ezek ugyanis nem voltak hajlandók az orosz gázért rubelben fizetni. Szlovákia legközelebb május 20-án fizet majd az orosz gázért, és egyelőre nem világos, milyen módszert választ. Kremský nem erősítette meg és nem is cáfolta, hogy Szlovákia is létrehozott-e már rubelszámlát. Elmondta, hogy a kérdésről nem esett szó a bizottságban, de szerinte „az, hogy valakinek van számlája, még nem jelenti azt, hogy használni is fogja, ami fontos, az az uniós államok közös álláspontja”. A parlament gazdasági bizottsága arra kötelezte a gazdasági tárcát, hogy mihamarabb tájékoztassa őt azokról az intézkedésekről, amelyek célja Szlovákia függőségének a csökkentése az Oroszországból érkező földgáz- és egyéb energiaszállításoktól. (mi, TASR)