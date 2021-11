Matovič több pénzt ígér az alkalmazottaknak

Hétfőn a pénzügyminiszter által meghirdetett „adóforradalom” újabb részletét ismerhettük meg. Matovič ezúttal a munkára rakódó adó- és járulékterhek reformját vázolta fel, amely szerinte nem csupán egyszerűbbé teszi majd az adórendszert, de az alkalmazottak 99 százalékának növeli is a bevételeit.

Új szabályok

A tárcavezető által bemutatott terv lényege, hogy az alkalmazott a bruttó béréből járulékot nem, csak 19 százalékos jövedelemadót fog fizetni, míg a munkáltató 39 százalékos járulékot fizet majd az alkalmazott után. Ennek köszönhetően évente 359 millió euróval nagyobb összeg maradna az alkalmazottaknak. Bevezetik az alkalmazotti bónuszt az alacsonyabb bevétellel rendelkezők számára, ami azt jelenti, hogy a 357 eurónál alacsonyabb fizetéssel rendelkezők nem fognak adót és járulékot sem fizetni. Akik ennél többet keresnek, azok számára a bónusz fokozatosan csökken, és 1111 eurónál teljesen megszűnik. Ha a munkáltató diákot vagy súlyos, több mint 50 százalékos egészségkárosodással rendelkező személyt alkalmaz, a bruttó bér 10 százalékának megfelelő járulékbónuszt érvényesíthet. Ha az egészségkárosodás meghaladja a 70 százalékot, a bónusz elérheti a 20 százalékot. A pénzügyminiszter szerint a most bemutatott változások leghamarabb 2023-tól léphetnek életbe, és nagyjából félmilliárd euróval csökkentik a költségvetés bevételeit, amit az adó- és járulékfizetési kötelességgel kapcsolatos jelenlegi kivételek egy részének a felszámolásával szeretnének pótolni. „Hogy az általunk bevezetett szabályokat a jövőben ne lehessen olyan könnyen megváltoztatni, szeretnénk őket az alkotmányban rögzíteni” – állítja Matovič, aki szerint az adófék elfogadásához szeretné megszerezni a koalíciós partnerek támogatását.

Önkormányzati kritika

A szakemberek és az ellenzéki pártok részéről időközben rengeteg bírálat érkezett a Matovič által már vasárnap bemutatott családtámogatási reformra is. Ennek a lényege, hogy a családi pótlék a jelenlegi 25,50 euróról 30 euróra nőne a 18 év alatti, és 50-re a 18 év feletti gyermekek esetében a nappali tagozatos főiskolai tanulmányaik befejezéséig, az adóbónusz összegét 70 euróra emelnék minden 18 év alatti gyermek után. A szülők havonta 70 eurót igényelhetnek majd a különféle szakkörök, kurzusok és sporttevékenységek finanszírozására, a gyerekek után igényelhető rekreációs bónusz összegét pedig a jelenlegi 6-ról 30 euróra növelnék. Az intézkedéscsomag így havi szinten 200 eurós támogatást jelentene gyermekenként azon családok számára, amelyekben legalább az egyik szülő dolgozik.

Matovič reformjavaslatára elsőként a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) reagált, amely határozottan visszautasította a pénzügyminiszter elképzeléseit. Azt ők sem vitatják, hogy a családoknak szükségük van a támogatásokra, azt azonban annál inkább, hogy az így keletkező többletterhek egy jelentős részét a pénzügyminisztérium újra az önkormányzatokkal fizettetné meg. „A reform finanszírozása érdekében az adókon keresztül évente 200 millió euróval faragnák le az önkormányzatok bevételeit, ami a legalapvetőbb feladataik ellátását is veszélybe sodorná. Emiatt kevesebb pénz jutna az egyéb szociális támogatásokra, a regionális oktatás és a kultúra támogatására is, vagyis a most bemutatott reform több kárt okozna, mint amennyit nyernénk vele” – mondta el Michal Kaliňák, a ZMOS irodavezetője.

Választási kampány?

„Soha senki nem indította el a kampányát két és fél évvel a választások előtt. Igor Matovič most pont ezt tette” – jegyezte meg a közösségi oldalán Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának az elnöke, arra is figyelmeztetve, hogy a pénzügyminiszter az elképzeléseit újfent anélkül mutatta be, hogy előtte egyeztetett volna a koalíciós partnereivel és az érintett tárcák vezetőivel. „Meggyőződésem, hogy senki sem hisz abban, hogy a jelenlegi szétzilált kormánykoalícióban előtárgyalások nélkül ennek a reformnak bármilyen esélye is lenne. Koalíciós egyeztetések nélkül a pénzügyminiszter háromrészes sajtótájékoztatója a partnereivel vívott trónok harca” – vallja Sólymos, aki szintén elfogadhatatlannak tartja, hogy Matovič az önkormányzatok egyébként is szerény költségvetését 200 millió euróval nyirbálná meg.

Ladislav Kamenický, a Smer alelnöke, volt pénzügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy maga a reform sem olyan vonzó, mint azt elsőre gondolnánk. „Az adóbónusszal például csak azon családokon segítenek, amelyekben a szülők dolgoznak, vagyis a járvány miatt a munkájukat elvesztő szülők ebből semmit sem éreznek meg, miközben épp ez a reform legnagyobb pluszpénzzel kecsegtető eleme. A 18 éven felüli, főiskolai tanulmányaikat végzők után ugyan nagyobb családi pótlékot fizetnének, ezzel párhuzamosan azonban az esetükben megszüntetnék az adóbónuszt, ami Matovičra jellemző húzás” – mondta el Kamenický. Gondok lehetnek azzal is, hogy a rekreációs bónusz és a gyermekek tehetséggondozása után fizetendő pénzösszeg egy speciális kártyára érkezne. „Ennek a bevezetése egy-két évet is igénybe vehet, miközben már megszokhattuk, hogy a jelenlegi kormánynak már ennél könnyebb feladatokkal sem sikerült megbirkóznia, vagyis ennek a megvalósítását belátható időn belül nem tartom reálisnak” – vallja a Smer alelnöke.

A koalíciós pártok közül eddig csupán a Sme rodina reagált bővebben Matovič terveire, a pénzügyminiszternek egyelőre azonban őket sem sikerült teljes mértékben meggyőznie. „Természetesen üdvözlünk minden olyan lépést, amely a családok nagyobb támogatását tartja szem előtt, egyúttal azonban csak reménykedhetünk abban, hogy a pénzügyminisztérium pontosan számolt, és az általa javasolt intézkedések valóban megvalósíthatók” – áll a Sme rodina nyilatkozatában.