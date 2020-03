Matovič szakértői válságstábot toborzott

Robert Mistrík

Elismert tudós és vállalkozó. A '90-es évek elején szerzett vegyészdiplomát, majd egy biokémiai kutatásokkal foglalkozó céget alapított, melynek ma is tulajdonosa és vezetője. Számos külföldi konferencián tartott előadást, Amerikában is kutatott. Mistrík az utóbbi évtizedben a politikába is belekóstolt, Richard Sulíkkal közösen alapították meg az SaS-t, melynek 2012-ig a tagja is volt. 2018-ban újra visszatért a politikai színtérre, amikor bejelentette indulását a tavalyi köztársaságielnök-választáson. A közvélemény-kutatásokban hónapokon keresztül a legesélyesebb jelöltnek számított, de Zuzana Čaputová megerősödése után visszalépett jelölésétől a mostani államfő javára. Az utóbbi hetekben a közösségi oldalán folyamatosan a Pellegrini vezette kormányt bírálta, mely elmondása szerint nem volt képes megfelelő módon kezelni a koronavírus miatt kialakult helyzetet

Robert Mistrík - TASR-felvétel

Peter Visolajský

A Nyitrai Egyetemi Kórház gyermekorvosa, 2012 óta pedig a Szlovák Orvosszakszervezet (LOZ) elnöke. Aktívan részt vesz a közéletben, a Sme napilap rendszeres kommentátora. Nem riad vissza a megosztó szakmai témáktól, Andrea Kalavská volt egészségügyi miniszter kórházreformját például „hazárdjátéknak” nevezte. Igor Matovič saját bevallása szerint azért is tartotta fontosnak Visolajský bevonását, mert ki más tudná hatékonyabban képviselni az orvosok érdekeit, mint az egyik terepen dolgozó kollégájuk.

Peter Visolajský - TASR-felvétel

Vladimír Krčméry

A trópusi és a fertőző betegségek kiemelt szakembere, a pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola megalapítója, melynek egyben a rektora is volt. A szélesebb közvélemény számára akkor vált ismertté, amikor 2006-ban Ján Slotának, az SNS egykori elnökének fia egy afrikai kirándulás után maláriával fertőződött meg, ám Szlovákiában nem volt gyógyszer a kezelésére, így Krčméry segített beszerezni (érdekes adalék, hogy 2009-ben azért távozott az általa alapított főiskola éléről, mert összetűzésbe keveredett az SNS-t képviselő Ján Mikolaj oktatási miniszterrel). Krčméry az utóbbi hetekben az optimista hozzáállásával hívta fel magára a figyelmet: a Trend hetilapnak azt nyilatkozta, hogy az előrejelzési modellekkel szemben – melyek egészen nyár végére teszik a vírus lecsengését – úgy gondolja, hogy a vírust már június elejére is legyőzhetjük.

Vladimír Krčméry - TASR-felvétel

Peter Škodný

Informatikai szakember és menedzser. Egyetemi tanulmányait a Szlovák Műszaki Egyetemen végezte (STU). Később több informatikai cégnek is dolgozott, az adóhatóság számára például kifejlesztett egy speciális szoftvert, majd egy nemzetközi IT-cég menedzselésével bízták meg. 2009-ben az év informatikai személyiségének választották. Korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az állami informatikai megrendelések „piszkos ügyeire” mutatott rá. 2018 óta a Telekom menedzsereként dolgozik.

Peter Škodný - TASR-felvétel

Peter Pollák

Pollákot utólag kérték fel a válságstáb erősítésére, Matovič elmondása szerint az ő feladata lesz a marginalizált roma közösségek védelme a koronavírus ellen. A miniszterelnök szerint könnyen elképzelhető, hogy ezen csoportok esetében speciális intézkedésekre lesz szükség. A roma származású képviselő 2012 és 2016 között az OĽaNO parlamenti képviselője volt, valamint romaügyi kormánybiztos is. 2019-ben európai parlamenti képviselő lett, az OĽaNO listájának éléről indult. Korábban tanárként is dolgozott a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolán.

Peter Pollák - TASR-felvétel