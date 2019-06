Matovič: Örülnénk, ha Remišová velünk maradna, de az időhúzásból elég

Igor Matovič, az ellenzéki OĽaNO mozgalom elnöke örülne, ha Veronika Remišová, az OĽaNO frakcióvezetője továbbra is a mozgalomban maradna. Hozzátette ugyanakkor: a fél éve tartó „időhúzásnak és vajúdásnak” véget kell vetni, mert az, hogy Remišová még mindig nem döntötte el, távozik-e vagy marad, kezd sértő lenni.

„Kedveljük őt és örülnénk, ha Veronika velünk maradna, és nem engedne Andrej Kiska csábításának” – jelentette ki hétfőn az OĽaNO elnöke, akinek ugyanakkor meggyőződése, hogy a pártalapításra készülő, leköszönő államfő mindent elkövet azért, hogy Remišová átlépjen a leendő pártjába. Matovič rámutatott: Kiska megkereste Grendel Gábort (OĽaNO) is, ő azonban visszautasította az ajánlatát. Arra a kérdésre, vajon Remišová miért nem vett részt a hétfői sajtótájékoztatón, melyen Matovič bejelentette egy új politikai platform létrehozását, az OĽaNO elnöke annyit mondott, hogy a mozgalmuk szabad.

Remišová a TASR megkeresésére azt nyilatkozta, hogy tiszteletben tartja az OĽaNO új szárnyának alapításáról szóló döntést, amellyel a párt a keresztény választókat akarja megszólítani, ugyanakkor nem fog részt venni ebben.

„Azért léptem be a politikába, hogy harcoljak az igazságosságért, beleértve a társadalmi igazságosságot is, illetve azért, hogy ez mindenkit egyformán megillessen, tekintet nélkül arra, hogy az illető kereszténynek tartja-e magát vagy sem” – hangsúlyozta Remišová. Hozzátette: úgy, ahogy eddig is, harcolni fog a korrupció ellen.

Az ellenzéki politikus szerint Szlovákiának arra van szüksége, hogy az emberek azt keressék, ami összeköti őket, nem pedig azt, ami elválasztja. Hozzátette: nem kellene elválasztó vonalat húzni az alapján, hogy valaki kereszténynek, „egyszerű kereszténynek”, vagy ateistának tekinti magát. „Ami az OĽaNO mozgalmat illeti, nem vagyok a tagja, de mindig arra törekedtem, hogy valódi mozgalommá váljon, hogy együttműködjön az egyes régiókban élő emberekkel és érvényesítse azokat az intézkedéseket, amelyekre Szlovákia lakosainak szükségük van” – emelte ki Remišová. Matovič szavaira reagálva elmondta: nyitottnak és őszintének tartja magát, aki mindig igyekezett konstruktív módon előremozdítani a dolgokat. Nem gondolja, hogy helyénvaló lenne sértőnek ítélni a nem működő dolgokról megfogalmazott kritikát. Hozzáfűzte: kollégáival a frakción belül a júniusi parlamenti ülésre készülnek, a közös munka normálisan folyik.