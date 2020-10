Matovič miatt civakodnak a magyar pártok

A kormányfő kedden este tartott közös sajtótájékoztatót Forró Krisztián MKP-elnökkel, és Berényi Józseffel, a párt alelnökével. A kettős állampolgárság újbóli engedélyezéséről a miniszterelnök azt mondta, ő indítványozta, hogy a kormányprogramba kerüljön be a vonatkozó törvény módosítása. Ennek értelmében azok, akik ún. élő kapcsolattal, például hosszabb ideje lakhellyel rendelkeznek egy másik országban, felvehetnék annak állampolgárságát. Matovič szerint a tilalom teljes feloldásához viszonyítva, ez egy köztes megoldás lenne. "Ezt a kompromisszumot korábban Bugár Bélának is felhoztam" - mondta, és arról beszélt, a Híd korábbi vezetője nem volt halandó egy ilyen megoldást elfogadni, ragaszkodott a tilalom teljes eltörléséhez. Ahogy arról beszámoltunk, a mostani kormányprogramban szereplő javaslat a jelenlegi helyzethez képest adminisztratív könnyítést jelentene, alapvetően továbbra is tilos maradna a Szlovákiában élő személyek számára a kettős állampolgárság. Forró a témával kapcsolatban a sajtótájékoztatón arról beszélt, bízik benne, hogy tárgyalhatnak a kormánnyal a tiltás teljes eltörléséről. Berényi hozzátette, ha ezt nem is sikerül ebben a választási ciklusban megoldani, attól még más kérdésekben együtt dolgozhatnak a kabinet tagjaival.

A Híd kiakadt

A találkozó után a Híd egy közleményt adott ki, amelyben azt írják, szerintük az MKP képviselői csak Matovič újabb színjátékához asszisztáltak. "Sajnos, a miniszterelnök szájából most sem hangzott el olyan kijelentés, ami arra utalt volna, hogy az ígéretek nem ígéretek maradnak" - írják a közleményben a miniszterelnöknek a magyar kisebbséget érintő, konkrét kérdésekre adott válaszaira utalva. Az ügyben Bugár is megszólalt, aki a közösségi oldalán hazugságnak nevezte, hogy Matovič korábban enyhíteni szerette volna a kettős állampolgárság tiltását. "Nem volt semmilyen javaslata, de a saját kormányáét viszont blokkolta" - fogalmaz Bugár, és hozzáteszi, a Radičová-kormány idején éppen Matovič nem szavazta meg a tiltás feloldását.

Sólymos László a párt jelenlegi elnöke lapunknak azt nyilatkozta, az MKP előre nem tájékoztatta őket a kormányfővel való találkozásukról. Hozzáteszi, pártjának nincs jó véleménye Matovičról, de kiemeli: “Addig, amíg nincs egyezség, nincs közös párt, nem szólunk bele abba, hogy a partnereink kivel találkozzanak vagy kivel ne tárgyaljanak.” Sólymos hangsúlyozza, fontosnak tartja, hogy a három párt egyesülési tárgyalásai mihamarabb sikeresen záruljanak. A mostani ügy pedig reményei szerint felgyorsítja a hárompárti egyeztetéseket. A Híd elnöke ugyanakkor kijelentette, az új közös pártnak is szüksége lesz szövetségesekre. Egyben arról is beszámolt, hogy a Híd szerdán a Progresszív Szlovákiával tárgyalt, amiről az MKP-t is tájékoztatták.

Összefogás ≠ utánfutó

Nagy József, az Összefogás alelnöke ugyancsak a közösségi oldalán bírálta az MKP-s vezetőket a miniszterelnökkel való találkozójuk kapcsán. "Elfogadhatatlan politikai lemondást mutattak a kettős állampolgárság ügyében" - fogalmazott Nagy. A politikus azt is kritizálta, hogy a sajtótájékoztatón a Beneš-dekrétumok kapcsán a kormányfő részéről nem hangzott el semmilyen konkrét kijelentés, az uniós helyreállítási alapról szólva pedig az MKP-s vezetők átrendezték a három párt közös munkacsoportja által felállított célok prioritási sorrendjét. Nagy hiányolta, hogy Forró és Berényi nem jelentették ki, önálló magyar parlamenti képviseletet szeretnének létrehozni, nem pedig az OĽaNO listáján akarnak indulni. "Eleve nem tartom szerencsésnek különtárgyalásokat folytatni szlovák pártokkal a folyamatban levő magyar pártfúzió szempontjából, főleg, ha azok veszélyeztetik az alakuló egységet" - írja Nagy.

Kérdésünkre Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke elmondta, előre nem tudtak Matovič és az MKP-s vezetők találkozójáról, sem annak témájáról. "Pedig minimálisan az EU-s ügy egyeztetést kívánt volna" - tette hozzá az uniós újáépítési csomag témájáról szólva. Arról is beszélt, az MKP-s vezetők és a miniszterelnök találkozója biztosan témája lesz a vonatkozó hárompárti munkacsoport legközelebbi tárgyalásának. "Az Összefogás erős és független magyar érdekképviseletet akar, nem leszünk egy szlovák párt utánfutója" - közölte Mózes. Hozzátette, nem hagyhatják, hogy a szlovák pártok kihasználják őket, és szerinte az alakuló közös magyar pártnak magabiztosságot kell mutatnia. "Mert egyébként a választók bizalmát fogjuk eljátszani" - véli.

Forró: nincs itt gond

Az MKP vezetője lapunk érdeklődésre úgy nyilatkozott, a kormányfővel való találkozó váratlan volt. "Délelőtt hívott meg minket. A sajtótájékoztató után természetesen tájékoztattam a másik két párt vezetőjét a fejleményekről" - mondta. Forró szerint a miniszterelnökkel való találkozójuk semmilyen módon nem befolyásolja a további együttműködést és a pártegyesítés folyamatát. "A kormányfővel megtárgyalt és sikeresen egyeztetett területeken továbbra is a pártelnökökkel közösen fogjuk keresni a déli és keleti régiók lakosainak megfelelő megoldásokat" - olvasható a lapunknak küldött írásos válaszaiban. Forró szerint a jövőben is koordinálni fogják a lépéseiket a Híddal és az Összefogással, igyekeznek szorosabbra fűzni a kapcsolatokat ezzel a két párttal.