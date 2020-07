Matovič kormányfő marad

A szavazást megelőző vita előtt Matovič is felszólalt, aki úgy vélte, gyenge lábakon áll a leváltás indoklása. Többször rámutatott a korábbi kormány ügyeire, a lopásokra. Megjegyezte, ha a jelenlegi kormány továbbra is erős és egységes marad, képes lesz megvédeni tőlük a közvagyont. Felszólította a képviselőket, hogy lelkiismeretük szerint szavazzanak. A kormányfő ismételten hangsúlyozta, ha leváltják, nem fog hibáztatni senkit, és távozik a politikából.

A képviselők is aktívan bekapcsolódtak a vitába és reflektálnak a felszólalók által elmondottakra. A koalíciós képviselők és a miniszterek is megkérdőjelezték a miniszterelnök visszahívásának indokait. Emlékeztettek az előző kormány számos ügyére és megkérdőjelezték az ellenzék erkölcsi hitelét. Az ellenzék főleg Matovič viselkedését és kijelentéseit bírálta, amatőrnek nevezte a miniszterelnököt, és azt állította, a kormány képtelen kezelni a járvány okozta válság következményeit. Negatívan értékelték azt is, ahogyan a brüsszeli csúcson viselkedett a kormányfő.

Matovič ellen hivatalba lépése óta először nyújtottak be bizalmatlansági indítványt. Leváltását Juraj Blanár (Smer) és Richard Raši (független) kezdeményezte, miután a diplomamunkájával kapcsolatos ügy megjelent a sajtóban. Visszahívására több indokot is felhoztak, például hogy nem tartja be az ígéreteit és nem a kormányprogrammal összhangban cselekszik.

(TASR, Denník N)