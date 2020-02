Matovič keblére ölelte az MKÖ-t

Igor Matovič, az OĽaNO vezetője tegnap is folytatta az ellenzéki pártokkal való tárgyalást. Most az MKÖ-vel egyeztetettek a választási programjukról.

Az OĽaNO küldöttsége tegnap délután Bárdos Gyulával, az MKÖ listavezetőjével, Mózes Szabolccsal, az Összefogás elnökével és Janits Erzsébettel, a Magyar Fórum képviselőjével tárgyalt egy pozsonyi étteremben. Matovičot Ján Budaj parlamenti képviselő kísérte el.

Az OĽaNO vezetője az MKÖ programjáról elmondta, egy teljes értékű tervezetnek tartja azt, később részletes elemzésnek vetik alá. „Beszélhetünk róla, most az a fontos, hogy bejussanak a parlamentbe” – tette hozzá Matovič, és jelezte, a napokban még tárgyalni fognak az MKÖ-vel. Kérdésünkre elmondta, az MKÖ azon programpontját, mely szerint „Mi, Szlovákia polgárai” megfogalmazásra szeretnék megváltoztatni az alkotmány első mondatát, a magyar párt legitim céljának tekinti. „A legjobb szavak azonban a cselekedetek” – válaszolta Matovič azzal, hogy a szimbólumok mellett a jó oktatás, egészségügy és a foglalkoztatottság is fontos.

Bárdos kiemelte, a tegnapi találkozóból is látszik, hogy a szlovák pártok között is van fogadókészség az MKÖ-re. Az OĽaNO által internetes szavazásra bocsátott pontokról elmondta, beszélni fognak róla. „Nem tartjuk rossz ötletnek azt, hogy azok az emberek is véleményt mondjanak, akik nem hajlandóak a hagyományos módszerekkel élni” – tette hozzá.

Mózes a tárgyalás után arról beszélt, az OĽaNO és az MKÖ alapvető elképzelése egyezik. „Le kell váltani ezt a kormányt és tisztességes Szlovákiát kell építeni” – fejtette ki, és hozzátette, igazából nincs ütközés a két politikai formáció programja között.

Bugár Béla, a Híd elnöke Matovič és az MKÖ képviselőinek találkozójára reagálva elmondta, az OĽaNO vezetője korábban minden kisebbségi témát elutasított. Példaként a kis létszámú nemzetiségi iskolák megmentéséről szóló törvény elfogadását említette, amelyet Matovič ellenzett. „Szerintem Matovič mindig kettős játékot játszott” – mondta Bugár.

Az OĽaNO az élen?

Az OĽaNO az utóbbi felmérések szerint már a demokratikus ellenzék legerősebb pártja, az AKO ügynökség legutóbbi kutatása szerint a választók 13,5 százaléka erre a formációra szavazna. Matovič ezért hétfőn tárgyalni hívta a demokratikus ellenzék vezetőit. Az OĽaNO aznap bemutatta a választási programját is. Matovič kedden a PS/Spolu pártszövetség vezetőivel, Michal Trubannal és Miroslav Beblavýval találkozott.

Elsősorban arról a 11 pontról egyeztettek, amelyekről az OĽaNO internetes szavazást indított. A PS/Spolu vezetői azt szerették volna elérni, hogy Matovič álljon el attól a feltételétől, hogy amennyiben a 11 pont közül valamelyik nem teljesül, akkor előrehozott parlamenti választást kezdeményez. A tárgyalás után az OĽaNO vezetője elmondta, a találkozó egy első lépés volt, amelyet szándékuk szerint továbbiak követnek majd. Truban konstruktívnak nevezte a tárgyalást. Részletesen azonban ő sem beszélt arról, hogy valamilyen programpontokban megegyeztek volna.

Kedden Richard Sulík, az SaS elnöke is találkozott Andrej Kiskával, a Za ľudí vezetőjével, ahol a Kuciak-gyilkosság évfordulójára tervezett megemlékezésről egyeztettek. Erre, az SaS vezetője által szervezett tárgyalásra is meghívták az demokratikus ellenzék pártjait, beleértve az OĽaNO-t is, de végül csak Kiskáék vettek részt rajta.

Matovič 11 pontja Az OĽaNO 11 kérdésről indított internetes szavazást, amelyre tegnap délutánig 52 ezer szavazat érkezett. Igor Matovič a mozgalom vezetője korábban arról beszélt, csak akkor lép be egy koalícióba, ha az alábbi pontok mindegyike bekerül a kormányprogramba: Egyetért-e azzal, hogy bevezessék a politikusok anyagi felelősségre-vonhatóságát?

Egyetért-e azzal, hogy azok az emberek, akik bebizonyítják, hogy valaki kenőpénzt adott, vagy fogadott el, megkapják a kérdéses összeg 50 százalékát?

Egyetért-e azzal, hogy az egészségbiztosítók lehetővé tegyék az emberek számára, hogy egy telefonszámon, vagy honlapon keresztül kényelmesen és ingyenesen jelentkezzenek be bármelyik orvoshoz?

Egyetért-e azzal, hogy az egészségbiztosító köteles legyen a daganatos megbetegedés gyanújával diagnosztizált betegnek biztosítani a 14 napon belüli műtétet onnantól számítva, hogy az műtét szükségességét egy klinikai onkológus megállapította? Ha ezt a biztosító nem teljesíti, akkor átfizeti a műtét költségeit, amit egy tetszőleges uniós államban elvégeznek.

Egyetért-e azzal, hogy az állam 200 eurós anyasági támogatást adjon a terhesség negyedik hónapjától minden munkaviszonyban lévő anyának és tanulmányait végző nőnek?

Egyetért-e azzal, hogy a gyerekek, a diákok, a nyugdíjasok és a kerekesszékesek számára ingyenes legyen a vonat, az autóbusz és a városi tömegközlekedés?

Egyetért-e azzal, hogy a veszélyeztetett szociális közegből (iskolázatlan, szerfüggő, vagy büntetett előéletű szülők) származó gyerekek számára kötelező legyen az óvoda?

Egyetért-e azzal, hogy a vállalkozások a számlákat kötelezően a könyvelésbe vételük sorrendjében fizessék, a számlák önkényes nemfizetése bűncselekmény legyen, illetve, hogy a számlák könyvelésbe vétele a tartozás elismerését jelentse?

Egyetért-e azzal, hogy a vállalkozásokat érintő törvénymódosítások mindig csak január 1-től legyenek hatályosak?

Egyetért-e azzal, hogy akik részt vesznek a parlamenti választáson, azok 10 százalékos kedvezményt kapjanak minden állami illetékből?

Egyetért-e azzal, hogy a választások során a hagyományos mód mellett bevezessék az elektronikus szavazást is, és így szabadon választhasson a Szlovák Köztársaság minden polgára, tekintet nélkül arra, hogy a világ mely pontján tartózkodik?

További találkozók

Az OĽaNO a választásig hátralévő minden napra lefoglalt a pozsonyi várban lévő étteremben egy asztalt arra a célra, ha az ellenzéki pártok tárgyalni szeretnének. Matovič még kedden elmondta, az ő meghívóját elfogadta Richard Sulík, az SaS elnöke is. Kiska is jelezte, szívesen találkozik Matovičcsal, de szakértői csoportját is magával szeretné vinni, hogy egy közös programról tudjanak egyeztetni.

Alojz Hlina, a KDH elnöke is kapott meghívót Matovičtól, de a kereszténydemokraták vezetője visszautasította azt, mondván, nem akar egy valóságshow-ban szerepelni. Hozzátette, a többi ellenzéki párttal már tárgyaltak a programjaik közös pontjairól. Hlina hangsúlyozta, a konstruktív és racionális tárgyalásoknak nem látja akadályát.