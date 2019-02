Matovič: Ficot is Soros pénzelte

Robert Fico (Smer) korábbi miniszterelnök tavaly Soros Györgyöt tette felelőssé a Kuciak-gyilkosság utáni tüntetések miatt, holott 17 évvel ezelőtt még ő is Soros szervezetétől kapott pénzt – közölte Igor Matovič, az OĽANO elnöke.

Fico 2001-ben egy olyan tankönyv elkészítésében segédkezett, mely a Soros György által alapított Open Society Foundation nevű civil szervezet támogatásával készült. A szervezet 150 ezer koronát biztosított a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemnek a tankönyvre, melyhez többek között Fico is készített recenziót. Matovič értesülései szerint a Smer elnöke ezért 6 ezer koronát kapott.

A tankönyv akkor került elő, amikor Fico a parlament alkotmányjogi bizottságának próbálta bizonyítani, hogy rendelkezik a kellő 15 éves szakmai gyakorlattal.

Matovič képmutatónak nevezte a volt kormányfőt. "Amikor tavaly több 10 ezer ember tüntetett az utcán, Fico Sorosra mutogatott, azt állította, hogy ő áll a tüntetések hátterében. Mindezt azért, mert nem volt képe beismerni, hogy a korrupt kormány a felelős két ártatlan fiatal meggyilkolásáért. Gyáva alakhoz méltóan előhúzta az antiszemita-kártyát, mert jól tudta, hogy ezzel az emberek legmélyebb ösztöneire hat. Sajnos a terve be is vált, hiszen a Focus közvélemény-kutató intézet adatai alapján a szavazóinak 35 százaléka el is hitte, hogy a tüntetéseket Soros szervezte" – mondta Matovič. Az OĽANO elnöke hozzátette, hogy az ő célja ezzel nem a gyűlöletkeltés, hanem Fico képtelen kifogásaira akar rámutatni.

"Én egy pillanatig sem állítottam, hogy Fico bűnös lenne azért, mert pénzt fogadott el Soros szervezetétől. Mindössze arra szeretném felhívni a közvélemény figyelmét, hogy a volt kormányfő mennyire bizarr politikát folytat. Úgy állítja be Sorost, mint az első számú közellenséget, de a pénzét már nem utasította el. Az amerikai milliárdossal kapcsolatos összeesküvés-elméletek már akkor is léteztek, csak még nem voltak ennyire elterjedve, mint manapság. Ha Fico ennyire tart Sorostól, akkor miért segített a tankönyv elkészítésében?"

– magyarázta az OĽANO elnöke.

Richard Sulík (SaS) úgy véli, hogy a tankönyv Fico álszentségének újabb bizonyítéka. "Azért akar alkotmánybíró lenni, hogy újabb 12 évig ne lehessen bíróság elé állítani" – tette hozzá az SaS elnöke.