Matovič: Fico lenézi az Alkotmánybíróságot, ilyet csak a diktátorok tesznek

Jichák Hercog izraeli elnök üdvözölte kedden az ENSZ-jelentést, amely arról szól, hogy a Hamász fegyveresei nemi bűncselekményeket követtek el az izraeli települések elleni októberi támadásuk során, majd a Gázai övezetbe túsznak elhurcolt nők ellen is, és feltehetőleg még most is követnek el ilyeneket ott.