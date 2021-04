Matovič és Sulík újra kiásta a csatabárdot

Egy hónappal az Eduard Heger vezette kormány kinevezését követően újabb kormányválság fenyeget. Az egymásnak feszülő szereplők ugyanazok: Igor Matovič és Richard Sulík. Csak a téma változott: a Szputnyik-vakcina helyett most az adófék lehet a szikra az újabb válság kirobbantásához.

Pozsony | Egy hónappal az Eduard Heger vezette kormány kinevezését követően újabb kormányválság fenyeget. Az egymásnak feszülő szereplők ugyanazok: Igor Matovič és Richard Sulík. Csak a téma változott: a Szputnyik-vakcina helyett most az adófék lehet a szikra az újabb válság kirobbantásához.

Az elmúlt hetekben már-már úgy tűnt, hogy a higgadtabb kormányzást ígérő Eduard Heger vezetésével a két ősi rivális, a politikai pályafutását pénzügyminiszterként folytató Igor Matovič és Richard Sulík gazdasági miniszter legalább egy időre fegyverszünetet köt. Épp ezért hatott derült égből villámcsapásként a két tárcavezető kedden kirobbant legújabb csörtéje, amely – ha nem kezelik időben – újabb kormányválsággal fenyeget.

Matovič és Sulík legújabb csörtéjéhez a költségvetési felelősségről szóló alkotmánytörvény szolgáltatja a muníciót. Az adósságfékként ismert jogszabály lényege, hogy visszafogja az állami pénzszórást, vagyis, hogy a kormány és az egyes minisztériumok ne költsenek többet az előre tervezettnél, gátat vetve ezzel az ország még nagyobb eladósodásának. A jogszabályról a parlamentnek már tavaly decemberben kellett volna tárgyalnia, az SaS azonban már akkor is azt szorgalmazta, hogy az adósságfékről szóló jogszabályba egy adóféket is beépítsenek. A liberális párt szerint ugyanis csak így lehetne elkerülni, hogy a kormány ne az adók növelésével próbálja meg ellensúlyozni a pénzszórást. Mivel az SaS javaslatát a koalíciós partnerek már akkor sem támogatták, a jogszabály elfogadását későbbre halasztották.

Nem egész egy hónappal a Heger-kormány felállását követően az új pénzügyminiszter, Igor Matovič kedden azonban bejelentette, hogy nincs mire várni, „a jogszabályról addig kellene szavazni, amíg a kormánypártoknak alkotmányos többségük van a parlamentben”. „Az SaS azonban továbbra is zsarol bennünket, blokkolva a költségvetési felelősségről szóló jogszabály elfogadását, ami rendkívüli módon bánt bennünket, mivel az említett törvény elfogadására a kormányprogramban is ígéretet tettünk” – nyilatkozta Matovič.

Mivel a jogszabály elfogadásához alkotmányos többségre van szükség, amihez az SaS szavazatait sem lehetne mellőzni, Matovič azzal fenyegette meg a koalíciós partnerét, hogy készek együttműködni akár az ellenzékkel is a jogszabály elfogadásánál. Sulík szerint azonban Matovič ez utóbbival megsértené a koalíciós szerződést, veszélybe sodorva a Heger-kabinet jövőjét. Matovič ezzel szemben azt állítja, hogy épp az SaS sértette meg a koalíciós szerződést azzal, hogy egy olyan jogszabály elfogadását akadályozza az adófék erőltetésével, amely szerepel a kormányprogram pontjai között. „Egy ilyen jogszabályt a koalíciós szerződés szerint az SaS nem blokkolhatna” – tette hozzá a pénzügyminiszter. Sulík szerint azonban közvetve az adófék is szerepel a kormányprogramban, eszerint ugyanis a kormánynak olyan politikát kellene folytatnia, amelynek köszönhetően nem nőnek az adóterhek.

A másik két koalíciós partner egyelőre kivár, abban bízva, hogy Matovič és Sulík ezúttal egymás között elrendezi a dolgot. „Nem tudom elképzelni Igor Matovičot, ahogy együtt tárgyal Robert Ficóval, Peter Pellegrinivel vagy épp Marian Kotlebával a jogszabály elfogadásáról. Meggyőződésem, hogy sikerül a kormánykoalíción belül egyezségre jutnunk” – állítja Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter szerint megvárják, mire jut az OĽaNO és az SaS, az utóbbi adófékről szóló javaslatát azonban ők sem támogatják.

Sulík ötletével ráadásul a gazdasági elemzők nagy része sincs kibékülve. Míg az adósságféket jó ötletnek tartják, a Gazdasági Elemzők Klubjának (KEA) a 29 megszólított tagjából 22 ebbe a jogszabályba nem keverné bele az adóféket, szerintük ugyanis ez csökkentené a jogszabály hatékonyságát, és bonyolítaná a tervezett adóreformot is. Az elemzők szerint az elsőrendű cél most az adósságfék elfogadása kell, hogy legyen, az adók és járulékok további növelésének a megakadályozásáról később is lehet majd vitázni. (mi, TASR, dennikn.sk)