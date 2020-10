Matovič: Cihanouszkaja sok nő számára példakép lehet

Szlovákia továbbra is a belorusz nép mellett áll a szabadságért és a demokráciáért folytatott harcban - nyilatkozta csütörtökön Igor Matovič (OĽANO) miniszterelnök, miután találkozott Szvjatlana Cihanouszkajával, a belarusz ellenzék vezetőjével. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy Cihanouszkaja sok nő számára példakép lehet Európában és az egész világon.

Matovič megjegyezte, az emberek értékelik, ha valaki szembeszáll egy diktátorokkal. „Annál értékesebb, amikor egy nő helyezkedik szembe vele, és az elnyomás elleni küzdelem élére áll" – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy értékeli Cihanouszkaja személyes kiállását, és reméli, a végsőkig kitart.

A miniszterelnök biztosította a belarusz ellenzék vezetőjét a szlovák kormány támogatásáról és kiállásáról a fehérorosz nép mellett. „Biztosítottam afelől is, hogy Szlovákia nem ismeri el Aljakszandr Lukasenka jelenlegi elnököt" - jegyezte meg Matovič. Hozzátette, normális dolog elveszíteni egy választást. „De a választás akkor választás, ha demokratikus. Ami Fehéroroszországban történt, az nem volt demokratikus, sem átlátható, sem tisztességes" - mondta a miniszterelnök. Leszögezte, hogy Szlovákia továbbra is a fehérorosz nép mellett áll a szabadságért és a demokráciáért folytatott harcban. „Hisszük, hogy ami egykor Szlovákiában vagy Csehszlovákiában sikerült, az önöknél is sikerülni fog" - tette hozzá a miniszterelnök.

Cihanouszkaja azt mondta, örül a támogatásnak, amit Szlovákia részéről érez. „Nagyra értékeljük a támogatást, különösen ami a tanulmányi programokat és a humanitárius segítséget illeti. Rendkívül hálásak vagyunk érte" - mondta Cihanouszkaja.

Matovič közölte, Szlovákia célja nem az, hogy Fehéroroszország a Nyugat vagy Oroszország mellett tegye le a voksot. „A cél az, hogy Fehéroroszország szabad ország legyen, és a választáson szabadon dönthessen a nép arról, hogyan irányítsák az országát" - mondta. Hozzátette, úgy véli, az EU-tagországok és Oroszország, valamint a Fehéroroszországtól keletre fekvő államok is azt kívánják, hogy a belarusz nép szabad és demokratikus döntést hozzon.

Matovič a találkozó után megjegyezte, tárgyalni fog a kormány arról, hogy Szlovákia visszahívja-e a nagykövetét Fehéroroszországból. „Nem zárjuk ki ezt a lépést, de a döntést meg kell fontolni" - zárta a miniszterelnök.