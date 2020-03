Matovič: Azokon fogunk segíteni,akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő szerdán elmondta: a kabinet a több tucatnyi javasolt intézkedés közül azokat fogja kiválasztani, amelyeket meg tud engedni magának.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter részletezte a gyermekükkel a kényszerszünet alatt otthon maradó szülőket érintő intézkedéseket. Az ápolási segélyt nem kell ismételten kérvényezni, ha ugyanaz a szülő marad otthon a gyerekkel. A krónikusan beteg gyerekekről gondoskodó szülők az egész folyósítási időszak alatt a bruttó jövedelmük 55%-át, a nettó jövedelmük mintegy 70%-át fogják kézhez kapni.

Egy következő intézkedés a karantén alatt fizetendő táppénzt érinti. Eddig ezt a munkáltató fizette az első tíz napban. A módosításnak köszönhetően a terhet átveszi a Szociális Biztosító, már az első naptól kezdve. A táppénzre való jogosultság orvosi igazoláshoz kötött. A Szociális Biztosító el fogja fogadni a telefonos visszaigazolást, vagy az e-mailben küldött igazolást is.

A társadalombiztosításról szóló törvény módosítása által biztosítana a kormány kedvezőbb feltételeket a munkáltatóknak arra az esetre, ha nem bocsátanak el alkalmazottakat a rendkívüli helyzet idején, illetve az ezt követő időszakban. A támogatásra az a munkáltató is jogosult lesz, akinek a forgalom visszaesése, vagy a beszállítók elmaradása miatt be kell zárnia az üzemét. A hozzájárulás összegét és a pontos feltételeket később fogja meghatározni a kormány. Az intézkedés az önálló kereső tevékenységet végző személyeket is érinteni fogja. Az alapfeltétel az lesz, hogy a támogatás lehívása után is tovább kell üzemelni.



Az intézkedések többségét az eddig le nem hívott uniós támogatásokból fedezné a kormány.