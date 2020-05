Mától újabb kivételeket kaptak az ingázók

Több csoportra terjesztik ki mától a kötelező karantén alóli mentességeket. Mentesülnek például a Csehország és Ausztria egyes területein dolgozók, az ingázókkal egy háztartásokban élők, valamint a Csehországban, Ausztriában, Magyarországon vagy Lengyelországban egyes diákok is.

Pozsony | Több csoportra terjesztik ki mától a kötelező karantén alóli mentességeket. Mentesülnek például a Csehország és Ausztria egyes területein dolgozók, az ingázókkal egy háztartásokban élők, valamint a Csehországban, Ausztriában, Magyarországon vagy Lengyelországban egyes diákok is.

Nem kell karanténba vonulniuk a külföldről hazatérő egészségi dolgozóknak, gondozóknak, kutatóknak, pedagógusoknak, a mezőgazdasági vagy az élelmiszeripari szezonmunkásoknak, akik Csehországban vagy Ausztriában dolgoznak, akkor sem, ha 30 kilométernél távolabbra utaznak az országhatártól. Ehhez fel kell mutatni a munkaszerződésüket és egy 96 órásnál nem régebbi, negatív koronavírustesztet. A mentesség az ingázókkal egy háztartásban élőkre is vonatkozik, azokra, akiknek a határhoz közeli területen van az állandó vagy ideiglenes lakhelyük. Ez akkor érvényes, ha az ingázókkal együtt lépik át a határt.

Nem kell karanténba vonulniuk azoknak a 26 év alatti állampolgároknak sem, akik Csehországba, Lengyelországba, Magyarországra vagy Ausztriába járnak alap- vagy középiskolába, illetve egyetemre, és egy ottani sportklub tagjai. Ehhez egy ezt tanúsító igazolásra van szükség, például a sportklubtól. Egy kísérő is mentesül a karantén alól.

Mentességet kapnak azok a szlovák állampolgárok is, akiknek a szomszédos ország területén élő közeli hozzátartozójukról kell gondoskodniuk. Ehhez be kell mutatni a családtag kezelőorvosának igazolását, igazolni a rokoni kapcsolatot, és negatív vírustesztet felmutatni. Ugyanez vonatkozik a szomszédos országok területén élőkre is.

A kivételek azokra a szlovák állampolgárokra is vonatkozok, akik földterületeket művelnek meg Csehországban, Magyarországon, Ausztriában vagy Lengyelországban, az államhatártól legfeljebb tíz kilométeres távolságra. Ugyanez érvényes azokra a cseh, magyar, osztrák vagy lengyel állampolgárokra is, akik Szlovákia területén, az államhatártól tíz kilométernél nem távolabb földterületeket művelnek meg.

Június 1-től mentességet kapnak a mezőgazdasági gépeket kezelő személyek és kísérőik.