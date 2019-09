Matečná: Két hete nem találtunk újabb fertőzött sertéseket, de a helyzet súlyos

– közölte a miniszter. Emellett minden nap teszteket végeznek a szakemberek, legutóbb egy, a Nagymihályi járásban elgázolt vaddisznóból vettek mintát, amelyet laboratóriumi vizsgálatra küldtek.

A miniszter rámutatott, hogy jelenleg folyik a kukorica betakarítása. „Számítunk arra, hogy a munka során találunk még néhány elhullott, afrikai sertéspestissel fertőzött állatot. Kérem, aki ilyet talál, ne nyúljon hozzá, azonnal értesítse az állategészségügyi és élelmiszer-felügyeleti hatóságot” – mondta.

Elmondta továbbá, hogy a vadászoknak szánt, az elejtett vaddisznók tárolására alkalmas hűtőboxokat a Tőketerebesi és a Nagymihályi járásba már kiszállították, a kassai és a Kassa-vidéki járásbeli vadászok a napokban kapják meg őket.

A tárcavezető felszólította azokat, akik nem jelentették be a háztájiban nevelt sertéseket, hogy haladéktalanul tegyenek eleget ennek a kötelezettségüknek. Figyelmeztetett továbbá, hogy veszélyes malacot és takarmányt vásárolni azokról a területekről, ahol a fertőzés előfordult. Arra a kérdésre, épül-e kerítés a fertőzés behurcolásának megakadályozása céljából, azt válaszolta, egyelőre hatástalannak tűnik ez a megoldás, de az agrártárca nem vetette el véglegesen

Jozef Bíreš, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet igazgatója elmondta, hogy már Szerbiában is megjelent az afrikai sertéspestis. Idén a legtöbb fertőzött állatot (1223) Romániában találták, ezt követi a sorban Lengyelország, Ukrajna és Bulgária. „Ami a vaddisznókat illeti, a legtöbb beteg állatot Lengyelországban találták, az év eleje óta több mint 1600-at. Nagyon aggasztó, hogy a második helyen Magyarország áll közel 900 fertőzött állattal.

Bejelentette, hogy ún. pufferzónát jelölnek ki a lengyel határ mentén, Szlovákia északi részén is. Ellenőrzik a vadászatot, megvizsgálják az összes elejtett és elhullott vaddisznót, valamint szigorú intézkedéseket vezetnek be a háztájikban is.