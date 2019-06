Matečná: 21 millió eurót kapnak a gazdák az agrártárca költségvetéséből

Kedd óta fogadja és július 10-ig várja az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) a 2017-es szárazsággal (Sucho 2017) kapcsolatos kártérítési kérelmeket. Állami segítséget kérvényezhetnek a gazdák a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos biztosítások (Poistenie) kifizetésére is - közölte Vladimír Machalík, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szóvivője.

Pozsony | Kedd óta fogadja és július 10-ig várja az Agrárkifizető Ügynökség (PPA) a 2017-es szárazsággal (Sucho 2017) kapcsolatos kártérítési kérelmeket. Állami segítséget kérvényezhetnek a gazdák a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos biztosítások (Poistenie) kifizetésére is - közölte Vladimír Machalík, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szóvivője.

„Ahogy ígértem, az SNS javaslata alapján elkezdjük kifizetni a gazdákat az agrártárca 2019-es évre elkülönített, megnövelt költségvetéséből. A 2017-es aszály okozta károk kompenzálására összesen 21 millió eurót különítettünk el, ezt most jelentettük be Brüsszelben. Folyamatosan dolgozunk az agrárszektor fejlesztésén. Ezekkel az intézkedésekkel érhetjük el, hogy több szlovák termék kerüljön a fogyasztókhoz“ - közölte Gabriela Matečná (SNS) földművelésügyi miniszter. A Sucho 2017 támogatási rendszer jogosultjai azok a gazdák, akiknek a 2017-es extrém szárazság miatt több mint 30%-os terméskiesésük volt. Továbbá jogosultak azok a vállalatok, amelyek benyújtották a dokumentumokat az állam által 2018. december 19-én jóváhagyott tervezet kidolgozásához.

„A kártérítés összege 35 és 90 százalék között lesz. Ez attól függ, hogy a kérvényező abban az időszakban használt-e öntözőrendszert, kötött-e biztosítást, illetve az is szerepet játszik, hogy olyan területen tevékenykedik-e, ahol a termelés ki van téve az időjárásnak. Akik felelősségteljesen jártak el, több kártérítést kapnak" - jegyezte meg Juraj Kožuch, a PPA vezérigazgatója.

Vannak azonban kivételek. A kérvényező akkor jogosul a kártérítésre, ha a vállalkozása veszélybe került a 2017-es aszály következtében. Ezenkívül a PPA csökkentette az adminisztrációs terheket is: aki a Sucho 2017 és a „Poistenie“ keretében is kérvényt nyújt be, elég ha az eredeti tanúsítványokat csak az egyik kérvényhez csatolja.

A Poistenie nevű intézkedés célja - amelyre a PPA 4 millió eurót fizet ki – a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó mikro-, kis és közepes vállalkozások támogatása.

„A mezőgazdászok kérvényezhetik az időjárás okozta károk kompenzálásával kapcsolatos biztosítási költségek kifizetését. De ide tartoznak az állatok megbetegedései és a növényi kártevők által okozott veszteségek is“ - magyarázta Kožuch. A Poistenie támogatási rendszer keretében 65%-ig kompenzálják a károkat, a kérvény beadásának napjától 2019. szeptember 30-ig.

Ezek az intézkedések nem vonatkoznak azokra, akik a 83/2017-es számú kormányrendelet alapján a 2019-es évre kérvényezték a biztosítási támogatást.