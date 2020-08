Maszk, távolság, fertőtlenítés – tanévkezdés kéthetes szigorú intézkedésekkel

A 2020/2021-es tanévtől kezdve három biztonsági fázist fognak megkülönböztetni a szlovákiai iskolákban. Ez tartalmazza azokat az óvintézkedéseket, amelyek alapján megkezdődhet a tanév. A lényeg az iskolákban is az „arcmaszk-távolság-kézfertőtlenítésˮ hármas szabály betartása lesz.

A zöld fázisba a biztonságos iskolák tartoznak. A narancssárga fázisba akkor kerül az iskola, ha egy diáknál vagy dolgozónál felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja. A vörös fázis pedig akkor lép életbe, ha két diáknál vagy egy pedagógusnál beigazolódik a fertőzés. Elena Prokopová szakértő szerint erre a rendszerre azért van szükség, hogy mindenki tudja, mit kell tennie adott helyzetben, hiszen ahogyan változik az iskola besorolása, úgy változnak az óvintézkedések is. Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter és Prokopová is hangsúlyozta, nem tervezik az egész országra kiterjedő iskolabezárásokat.

„Miért kellene bezárni az iskolákat keleten, ha például Pozsonyban romlik a helyzet?” – tette fel a kérdést a gyermekorvos, az utolsó szót azonban a Közegészségügyi Hivatal mondja majd ki.

Abban az esetben, ha egy diáknál felmerül a fertőzés gyanúja, egy fertőtlenített, elszigetelt helyiségben kell megvárnia a szüleit. Ilyen karanténhelyiséget minden óvoda, iskola, kollégium köteles kialakítani. A szülő feladata, hogy ezután telefonon értesítse gyermeke orvosát, aki majd megítéli, hogy tényleg koronavírus-fertőzésről van-e szó. Prokopová ugyanis figyelmeztet, hogy az ősz beköszöntével minden évben jelentősen megnő az influenzások száma, és ha az iskolák minden köhögésnél az orvost hívnák, akkor egész nap mást se csinálnának. Ha bebizonyosodik, hogy koronavírus-fertőzésről van szó, a gyermek otthon marad, az iskola és az osztály sorsáról pedig a Közegészségügyi Hivatal dönt. A fertőzöttel közeli kapcsolatban állók addig otthon maradnak, amíg be nem bizonyosodik, hogy betegek-e. Addig az osztály visszatér a korábbi távoktatáshoz. A folyamat nagyon hasonló akkor is, ha a fertőzött az iskolai dolgozók közül kerül ki.

Óvintézkedések tárháza

Számos óvintézkedéssel próbálják megelőzni, hogy a tanév kezdetével jelentősen megugorjon a koronavírus-fertőzöttek száma. Külön szabályok vonatkoznak az óvodákra, alapiskolákra, középiskolákra, egyetemekre és kollégiumokra. Minden dokumentum megtalálható az oktatásügyi minisztérium honlapján, ahonnan letölthető lesz az iskolakezdéshez szükséges becsületbeli nyilatkozat, valamint az ehhez tartozó két kérdés is. A szülőknek arra kell válaszolniuk, hogy gyermekük járt-e külföldön vagy tömegrendezvényen augusztus utolsó két hetében.

Ahogy már korábban lapunk is írta, az óvodásoknak és az alsó tagozatos diákoknak nem lesz kötelező a szájmaszk viselése a tanítási órákon, csupán a közös helyiségekben, a folyosókon vagy a mosdókban. A felső tagozatos gyerekeknek, a középiskolásoknak és az egyetemistáknak viszont a tantermekben is viselniük kell a maszkot. Elena Prokopová, az egészségügyi tárca szakértője ezzel kapcsolatban arra kéri a szülőket és a pedagógusokat, hogy próbálják elmagyarázni a gyerekeknek, a maszkot elsősorban nem azért kell hordaniuk, mert kötelező, hanem mert ezzel védik önmagukat és családjukat, szeretteiket is a fertőzéstől, ezért a tárca a kisebbeknek is azt tanácsolja, viseljék a szájmaszkot az órákon.

Az iskolák összesen négymillió eurót kapnak szájmaszkok és fertőtlenítőszerek vásárlására; kisebb iskolák körülbelül hatszáz, a nagyobbak háromezer euróra számíthatnak. Branislav Gröhling oktatási miniszter állítja, az összeget még tanévkezdés előtt megkapják a tanintézetek.

Szabadban tornázni

A minisztérium szerint az első hónapban nem kellene megtartani olyan szakköröket, amelyekre több osztályból is járnak diákok. Hasonló a helyzet a napközikkel is, de betiltva nem lesz egyik sem. Ha ezen csoportokban jelenik meg a fertőzés, akkor a szakkörből minden gyermeket házi karanténba küldenek. Gröhling elmondta, a tornatermeket, iskolai edzőtermeket, uszodákat szeptember végéig tilos lesz használni. Ezért azt javasolja, a tornaórákat tartsák az udvaron, a szabadban.

Csúszik a szemeszter

Az oktatásügyi miniszter azt javasolta, hogy az egyetemeken szeptember 28-án kezdődjön a téli szemeszter. Ennek oka, hogy sok külföldi diák érkezik a hazai egyetemekre és rájuk is vonatkozik a szabály, mely szerint ha vörös besorolású országból érkeznek, öt napig karanténba kell vonulniuk, majd abszolválniuk kell egy koronavírustesztet, melynek kiadásait az állam állja.

Prokopová elmondta, a külföldi diákok elszállásolásánál az egyetem megszervezheti, mikor, mely ország diákjait fogadja, elkerülve ezzel, hogy sok hallgató egyszerre tartózkodjon egy helyen. A szájmaszk viselése egyébként, a szobákat leszámítva, itt is mindenhol kötelező lesz. Ha valaki már a szemeszter alatt észleli magán a betegség tüneteit, a kollégium által fenntartott karanténhelyiségbe kell vonulnia, amit nem hagyhat el, míg nincs meg az orvos diagnózisa.