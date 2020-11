Marek Krajčí: javul a helyzet, de...

Krajčí a pénteki sajtótájékoztatóján ismertette a legfrissebb járványügyi adatokat, elmondása szerint több fontos mutatónál javulást figyelhetünk meg. Egyik a kórházban kezelt fertőzöttek száma, amely az előző héthez képest csökkent (1815-ről 1778-ra).

A másik fontos adat a reprodukciós szám, ami jelenleg 0,9-en van, vagyis az előző héthez képest nem nőtt. Krajčí viszont hozzátette, hogy az intézkedések enyhülése miatt nőtt a mobilitás, aminek eredményeként a reprodukciós szám a következő hetekben ismét megugorhat.

Még mindig sok az idős beteg

A karanténban lévő egészségügyi dolgozók száma is csökken. A tárca legújabb adatai szerint jelenleg 2063 dolgozó van karanténban, a múlt héthez képest 560-nal kevesebb. Az idős betegek száma is csökkent, ám Krajčí szerint sajnos még mindig nem olyan tempóban, ahogy kellene. 1663 olyan beteget jegyeznek, aki 65 évnél idősebb, és éppen ők tartoznak a legrizikósabb csoportba. Ezt igazolják a halálozási adatok is: az elhunytak 17 százaléka 60 és 69 év között volt, közel 35 százaléka 70 és 79 év között, további 34 százaléka pedig 80 és 90 év között.

Krajčíék rámutattak: az elhunytak több mint 90 százaléka 60 év felett volt - TASR-felvétel

Nem tudni, mikor nyitnak az iskolák

A szakértői konzílium még nem döntött arról, hogy decemberben visszatérhetnek-e a diákok az iskolapadba. Pavol Jarčuška infektológus elképzelhetőnek tartja, hogy az újranyitás regionális szinten zajlik majd. Elmondása szerint több különféle forgatókönyvvel is készülnek, de még nem tudni, melyiket alkalmazzák majd.

Marek Krajčí hozzátette, hogy dolgoznak a regionális szemafor bevezetésén is, amely alapján ismét szabályoznák az óvintézkedéseket. A tárcavezető szerint ennek most van itt a ideje, hiszen a járványügyi adatok alapján néhány régióban komolyan javul a helyzet.

Újabb adatok

Pénteken továbbá közzétették az antigéntesztekkel végzett minták eredményeit is, ám ezeket külön kezelik a PCR-tesztek eredményeitől. Itt azokról az adatokról van szó, amelyeket a kórházakban, valamint a kórházakban működtetett mintavételi pontokon gyűjtöttek össze (az országos tesztelés adatait nem számolják bele). Ezek alapján összesen 434 520 antigéntesztet végeztek, és 10 421 személynél mutatták ki a fertőzést.

Ha csak a csütörtöki mintavétel eredményeit nézzük, 15 103 mintából 635 lett pozitív, vagyis a fertőzöttségi arány az antigénteszteknél 4 százalék volt. Ehhez képest a PCR-tesztek pozitivitási aránya csütörtökön jóval magasabbnak bizonyult: 9836 tesztből 1818 lett pozitív, ez több mint 18 százalékos arányt jelent.

A tárcavezető elmondása szerint a két különféle módszer adatait egyelőre nem összesítik, vagyis a járványügyi intézkedések lazításánál továbbra is csak a PCR-tesztek eredményeit veszik figyelembe. Ezek az antigéntesztek eredményeihez képest továbbra is elég magasak.

Krajčí azonban úgy véli, hogy a helyzeten sokat segített a tömeges tesztelés, és segíteni is fog, ha az év végéig újabb fordulókat terveznek.

Kétségek

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy az újabb tömeges szűrésekhez 16 millió antigéntesztet vásárol a gazdasági minisztérium. Ez azonban felkeltette az Állítsuk Meg a Korrupciót (Zastavme korupciu) nevű nonprofit szervezet érdeklődését is. Zuzana Petková, a szervezet elnöke a Facebook-oldalán azt írta, Richard Sulík (SaS) meghívta őket abba az értékelő bizottságba, melynek az lesz a feladata, hogy megítélje a közbeszerzés átláthatóságát.

„A lakosság tesztelése kétségtelenül segít abban, hogy védekezzünk a koronavírus terjedése ellen. Bennünket azonban érdekelni fog, hogy készült-e elemzés a vásárlás gazdaságosságáról, illetve hogy milyen tanulmány alapján vásároljuk éppen az antigénteszteket, ráadásul 16 milliós nagyságrendben”

– üzente a szervezet vezetője.

Minister hospodárstva avizoval, že nás chce prizvať do hodnotiacej komisie na nákup 16 miliónov antigénových testov.... Közzétette: Zuzana Petková – 2020. november 19., csütörtök

Fico bírál

Bár a közbeszerzés részletei egyelőre nem ismertek, az ellenzéki Smer úgy véli, hogy a kormány ezzel meglopja az embereket. Robert Fico pártelnök szerint az előző közbeszerzés győztese, a nagyszombati Eurolab Lambda nevű cég összeköthető Igor Matovič személyével, és ennek köszönhető, hogy éppen ez a vállalat lett a befutó.

A korábbi miniszterelnök azt is elmondta: ha az országos tesztelés következő fordulója nem önkéntes alapú lesz, panaszt nyújtanak be az Alkotmánybíróságra.